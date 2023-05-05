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https://sputnikarabic.ae/20230505/الخليج-يتصدر-قائمة-الشعوب-العربية-الأقل-هجرة-من-بلدانها-1076699764.html
الخليج يتصدر قائمة الشعوب العربية الأقل هجرة من بلدانها
الخليج يتصدر قائمة الشعوب العربية الأقل هجرة من بلدانها
تصدرت شعوب دول الخليج العربي قائمة العرب الأقل رغبة في هجرة دولهم خلال العشرين السنة الأخيرة، الأمر الذي يقف وراءه العديد من الدوافع الاقتصادية والسياسية... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:56+0000
2023-05-05T12:56+0000
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ونقل موقع "السومرية" نتائج مسح أجراه مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية(MenaCC) لبيانات عن طلبات الهجرة واللجوء في العالم العربي خلال العقدين الماضيين.الخليج الأكثر استقراراذكر المسح أنه خلال عام 2022، لم يتقدم سوى نحو 939 فردا من سكان دول الخليج الست (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات) بطلب لجوء الى دول أجنبية من أجل الإقامة والعمل، في المقابل تقدم 134 ألف عربي من دول خارج منطقة الخليج بطلبات لجوء من دولهم العام الماضي فحسب.وخلال العشرين عاما الماضية، تقدم نحو 18400 ألف فرد من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بطلبات لجوء للإقامة في الخارج لأسباب مختلفة. لكن هذا العدد لا يذكر مقارنة بباقي سكان الدول العربية الراغبين في الهجرة من دولهم، حيث تقدم نحو 4 ملايين عربي بطلبات لجوء خلال العقدين الماضيين لأسباب أهمها مرتبط بمخاطر أمنية متعلقة بالصراعات والحروب وأخرى اقتصادية.ومن حيث ترتيب أكثر الشعوب رغبة في الاستقرار في دولهم جاء الإماراتيون أولا ثم القطريون ثم العمانيون فالبحرينيون فالسعوديون فالكويتيون على التوالي.سلبيات ارتفاع معدلات الهجرةأما خارج منطقة التعاون الخليجي بلغ معدل الهجرات سواء الاختيارية أو السرية وتيرة مرتفعة سنويا بدافع البحث عن فرص عمل وتعليم وحياة أفضل.وجد المسح أن زيادة الطلب على الهجرة في الدول العربية عزز موارد الحكومات من تحويلات المقيمين في الخارج، إلا أن ذلك ينعكس سلبا على مؤشر الانتماء والمشاركة الفاعلة في تنمية البلدان المصدرة للمهاجرين واللاجئين، وخاصة إذا كان متوسط المدة الزمنية للهجرة واللجوء يفوق أكثر من 10 أعوام مستمرة.يضرب لبنان المثل الأكثر وضوحا للتعرض للانعكاسات السلبية للهجرات طويلة المدى لمواطنيها، حيث أن لبنان هو البلد العربي الأكثر تصديرا للمهاجرين العرب تاريخيا، اذ يقيم نحو أكثر من ثلثي تعداد الشعب اللبناني في المهجر، ورغم هذا العدد الكبير من المغتربين، لا تستفيد الدولة اللبنانية بشكل كبير من مواطنيها في الخارج بسبب قدرة اندماج اللبنانيين في المجتمعات المستضيفة والاستقرار طويل مدى فيها.ينطبق الأمر ذاته على سوريا والعراق، حيث يعتبران أكبر مصدر عربي للاجئين في العالم، وذلك بسبب الحروب والصراعات، وتعاني الدولتان بشدة من شح الموارد وقلة الكفاءات والمهارات التي استقطبتها دول أجنبية، تداعيات ذلك كانت سلبية على اتجاهات التنمية في البلدين.وتستفيد الدول المستضيفة للسوريين والعراقيين من تواجدهم وخاصة المهرة منهم بشكل كبير، حيث تمكن الكثير من السوريين والعراقيين خاصة في أوروبا من النجاح في خلق مشاريع واستثمارات كبرى.هل يختار المهاجرون العودة؟يشار إلى أنه بعد نهاية الصراعات في سوريا والعراق قليل جدا من اللاجئين من يقررون طواعية العودة، حيث ما تزال سوريا والعراق تشكوان من ضعف مؤشرات الاستقرار والازدهار والأمان، وهي عوامل لا تشجع المتفوقين من اللاجئين في الخارج للعودة إلى دولهم.وتطول التأثيرات السلبية للهجرة بشكل أقل حدة في كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر وكلها دول تسارعت فيها وتيرة الطلب على الهجرة واللجوء خلال السنوات الماضية رغم التفاوت بين الدول المذكورة واختلاف الدوافع مع اشتراك أهمية العامل الاقتصادي في تسريع وتيرة الطلب على اللجوء أو الهجرة السرية أو الشرعية.ولا تستفيد الدول المذكورة بشكل مباشر من كثافة عدد المغتربين بالشكل الأمثل، حيث أن استمرار العوامل الدافعة للهجرة في هذه الدول تؤثر على زيادة رغبة الاندماج في المجتمعات المضيفة وتضعف تدريجياً روابط الانتماء في البلد الأصل، ولكن هذا الاستنتاج تقديري فقط ولا ينسحب على كل المغتربين.
https://sputnikarabic.ae/20230429/أعداد-اللاجئين-في-مختلف-الدول-العربية-بحسب-أحدث-الإحصاءات-1076455830.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/تونس-تشهد-زيادة-غير-مسبوقة-في-أعداد-المهاجرين-1076669044.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/دينغ-عدد-اللاجئين-السودانيين-في-جنوب-السودان-يبلغ-نحو-25-ألف-شخص-1076646553.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, السعودية, البحرين, سلطنة عمان, مصر, تونس, أخبار المغرب اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط

الخليج يتصدر قائمة الشعوب العربية الأقل هجرة من بلدانها

12:56 GMT 05.05.2023
© AP Photo / Kamran Jebreiliحارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد حوالي 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرق دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022.
حارس جمال يجلس على الرمال على خلفية القمر العملاق في صحراء المرموم على بعد حوالي 40 كيلومترًا (24.8 ميلًا) جنوب شرق دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
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تصدرت شعوب دول الخليج العربي قائمة العرب الأقل رغبة في هجرة دولهم خلال العشرين السنة الأخيرة، الأمر الذي يقف وراءه العديد من الدوافع الاقتصادية والسياسية ويترتب عليه كذلك تبعات اجتماعية.
ونقل موقع "السومرية" نتائج مسح أجراه مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية(MenaCC) لبيانات عن طلبات الهجرة واللجوء في العالم العربي خلال العقدين الماضيين.

الخليج الأكثر استقرارا

ذكر المسح أنه خلال عام 2022، لم يتقدم سوى نحو 939 فردا من سكان دول الخليج الست (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات) بطلب لجوء الى دول أجنبية من أجل الإقامة والعمل، في المقابل تقدم 134 ألف عربي من دول خارج منطقة الخليج بطلبات لجوء من دولهم العام الماضي فحسب.
أطفال لاجئون يلعبون في خيمة بقرية شمال ضاحية عبس بمحافظة حجج، اليمن 16 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
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وخلال العشرين عاما الماضية، تقدم نحو 18400 ألف فرد من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بطلبات لجوء للإقامة في الخارج لأسباب مختلفة. لكن هذا العدد لا يذكر مقارنة بباقي سكان الدول العربية الراغبين في الهجرة من دولهم، حيث تقدم نحو 4 ملايين عربي بطلبات لجوء خلال العقدين الماضيين لأسباب أهمها مرتبط بمخاطر أمنية متعلقة بالصراعات والحروب وأخرى اقتصادية.
ومن حيث ترتيب أكثر الشعوب رغبة في الاستقرار في دولهم جاء الإماراتيون أولا ثم القطريون ثم العمانيون فالبحرينيون فالسعوديون فالكويتيون على التوالي.

سلبيات ارتفاع معدلات الهجرة

أما خارج منطقة التعاون الخليجي بلغ معدل الهجرات سواء الاختيارية أو السرية وتيرة مرتفعة سنويا بدافع البحث عن فرص عمل وتعليم وحياة أفضل.
وجد المسح أن زيادة الطلب على الهجرة في الدول العربية عزز موارد الحكومات من تحويلات المقيمين في الخارج، إلا أن ذلك ينعكس سلبا على مؤشر الانتماء والمشاركة الفاعلة في تنمية البلدان المصدرة للمهاجرين واللاجئين، وخاصة إذا كان متوسط المدة الزمنية للهجرة واللجوء يفوق أكثر من 10 أعوام مستمرة.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
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يضرب لبنان المثل الأكثر وضوحا للتعرض للانعكاسات السلبية للهجرات طويلة المدى لمواطنيها، حيث أن لبنان هو البلد العربي الأكثر تصديرا للمهاجرين العرب تاريخيا، اذ يقيم نحو أكثر من ثلثي تعداد الشعب اللبناني في المهجر، ورغم هذا العدد الكبير من المغتربين، لا تستفيد الدولة اللبنانية بشكل كبير من مواطنيها في الخارج بسبب قدرة اندماج اللبنانيين في المجتمعات المستضيفة والاستقرار طويل مدى فيها.
ينطبق الأمر ذاته على سوريا والعراق، حيث يعتبران أكبر مصدر عربي للاجئين في العالم، وذلك بسبب الحروب والصراعات، وتعاني الدولتان بشدة من شح الموارد وقلة الكفاءات والمهارات التي استقطبتها دول أجنبية، تداعيات ذلك كانت سلبية على اتجاهات التنمية في البلدين.
وتستفيد الدول المستضيفة للسوريين والعراقيين من تواجدهم وخاصة المهرة منهم بشكل كبير، حيث تمكن الكثير من السوريين والعراقيين خاصة في أوروبا من النجاح في خلق مشاريع واستثمارات كبرى.

هل يختار المهاجرون العودة؟

يشار إلى أنه بعد نهاية الصراعات في سوريا والعراق قليل جدا من اللاجئين من يقررون طواعية العودة، حيث ما تزال سوريا والعراق تشكوان من ضعف مؤشرات الاستقرار والازدهار والأمان، وهي عوامل لا تشجع المتفوقين من اللاجئين في الخارج للعودة إلى دولهم.
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أمس, 06:53 GMT
وتطول التأثيرات السلبية للهجرة بشكل أقل حدة في كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر وكلها دول تسارعت فيها وتيرة الطلب على الهجرة واللجوء خلال السنوات الماضية رغم التفاوت بين الدول المذكورة واختلاف الدوافع مع اشتراك أهمية العامل الاقتصادي في تسريع وتيرة الطلب على اللجوء أو الهجرة السرية أو الشرعية.
ولا تستفيد الدول المذكورة بشكل مباشر من كثافة عدد المغتربين بالشكل الأمثل، حيث أن استمرار العوامل الدافعة للهجرة في هذه الدول تؤثر على زيادة رغبة الاندماج في المجتمعات المضيفة وتضعف تدريجياً روابط الانتماء في البلد الأصل، ولكن هذا الاستنتاج تقديري فقط ولا ينسحب على كل المغتربين.
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