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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-تسقط-مسيرة-تابعة-لها-عن-طريق-الخطأفيديو-1076694396.html
الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ...فيديو
الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ...فيديو
اعترفت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأنها أسقطت طائرة دون طيار، تابعة لها، في قلب العاصمة كييف. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T10:58+0000
2023-05-05T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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حلقت طائرة دون طيار فوق وسط العاصمة الأوكرانية كييف، لأكثر من 10 دقائق، حيث أطلقوا النار عليها بأسلحة صغيرة ولكن دون جدوى، وبعد 10 دقائق فقط تمكنوا من إصابتها بمساعدة الدفاعات الجوية، حيث سقطت في منطقة سولمينسكي في كييف، مما تسبب بحريق في مبنى مكون من 4 طوابق.ونشرت قناة "فيونويه أوبوزرينيه" على تلغرام، لقطات لتدمير هذه الطائرة دون طيار من قبل الدفاع الجوي الأوكراني.في الحساب الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، اعترفت القوات بأنها أسقطت طائرة دون طيار، تابعة لها، وزعمت أن جهاز التحكم فقد السيطرة على الطائرة في سماء المدينة.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ...فيديو

10:58 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / BIROL BEBEK
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اعترفت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأنها أسقطت طائرة دون طيار، تابعة لها، في قلب العاصمة كييف.
حلقت طائرة دون طيار فوق وسط العاصمة الأوكرانية كييف، لأكثر من 10 دقائق، حيث أطلقوا النار عليها بأسلحة صغيرة ولكن دون جدوى، وبعد 10 دقائق فقط تمكنوا من إصابتها بمساعدة الدفاعات الجوية، حيث سقطت في منطقة سولمينسكي في كييف، مما تسبب بحريق في مبنى مكون من 4 طوابق.

وحدد عدد من المراسلين والمدونين العسكريين أنها طائرة "بيرقدار" التركية، والتي لم تكن في الخدمة الروسية أبدًا.

ونشرت قناة "فيونويه أوبوزرينيه" على تلغرام، لقطات لتدمير هذه الطائرة دون طيار من قبل الدفاع الجوي الأوكراني.

وقدّم بول رونزهايمر، نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، معلومات تفيد بأن الطائرة دون طيار ليست روسية بالتأكيد، وأوضح أنه تلقى تأكيدا من ثلاثة مصادر مختلفة.

في الحساب الرسمي لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، اعترفت القوات بأنها أسقطت طائرة دون طيار، تابعة لها، وزعمت أن جهاز التحكم فقد السيطرة على الطائرة في سماء المدينة.
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