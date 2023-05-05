https://sputnikarabic.ae/20230505/الصين-تنتقد-الافتراء-الذي-لا-أساس-له-لكندا-بعد-استدعاء-سفيرها-1076701108.html
الصين تنتقد "الافتراء الذي لا أساس له" لكندا بعد استدعاء سفيرها
الصين تنتقد "الافتراء الذي لا أساس له" لكندا بعد استدعاء سفيرها
انتقدت الصين، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"افتراء وتشهير كندا الذي لا أساس له"، بعد أن استدعت أوتاوا سفير بكين، بسبب اتهامات بأن دبلوماسيا صينيا سعى لترهيب نائب... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T13:28+0000
2023-05-05T13:28+0000
2023-05-05T13:28+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية، إن "الصين غير راضية بشدة عن افتراء كندا الذي لا أساس له والتشهير بالأداء الطبيعي لواجبات السفارة والقنصليات الصينية، في كندا وتعارض ذلك بشدة".وأضافت نينغ أن بكين "قدمت احتجاجا شديدا" لسفير كندا لدى الصين على هذه الخطوة.وكان البرلماني، مايكل تشونغ، قاد موجة من الغضب في كندا، بعد تقرير نُشر خلال الأسبوع الحالي من قبل صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، والذي يزعم أن أوتاوا غضّت الطرف عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.وذكرت الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية ومصدر أمني مجهول، أن وكالة المخابرات الصينية خططت لاستهداف تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ، بفرض عقوبات على تصويتهم في فبراير/ شباط 2021 على اقتراح يدين سلوك بكين في مقاطعة شينجيانغ، باعتباره إبادة جماعية.كما ورد أن مسؤولا دبلوماسيا في القنصلية الصينية في تورنتو متورط في المؤامرة المزعومة، مما دفع أوتاوا إلى التصريح بأنها كانت "تجري تقييمات لخيارات مختلفة، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين".لكن أكدت بكين بشدة، اليوم الجمعة، نفيها ارتكابها أي مخالفات، وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن المزاعم الكندية "محض هراء ومهزلة سياسية تقوم على تحيّز أيديولوجي".وتابعت مستشهدة بالخلافات السابقة بين الصين وكندا، والتي "أضرّت بشكل خطير بمصالح بكين"، بحسب قولها.وواصلت مشددة: "أود أن أؤكد أن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين في كندا يلتزمون دائما بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤدون واجباتهم وفقا للقانون، وسيتخذ الجانب الصيني الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه الخاصة".يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، واجه ضغوطا متزايدة لاتخاذ موقف متشدد مع بكين، بعد الكشف عن سعيها للتأثير في انتخابات كندا لعامي 2019 و2021.
https://sputnikarabic.ae/20230325/السفارة-الصينية-تعارض-بشدة-الاتهامات-الكاذبة-لأمريكا-وكندا-ضد-بكين-خلال-زيارة-بايدن-1075125232.html
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سبوتنيك عربي
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الصين, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تنتقد "الافتراء الذي لا أساس له" لكندا بعد استدعاء سفيرها
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انتقدت الصين، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"افتراء وتشهير كندا الذي لا أساس له"، بعد أن استدعت أوتاوا سفير بكين، بسبب اتهامات بأن دبلوماسيا صينيا سعى لترهيب نائب كندي وعائلته.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية
، إن "الصين غير راضية بشدة عن افتراء كندا الذي لا أساس له والتشهير بالأداء الطبيعي لواجبات السفارة والقنصليات الصينية، في كندا وتعارض ذلك بشدة".
وأضافت نينغ أن بكين "قدمت احتجاجا شديدا" لسفير كندا لدى الصين على هذه الخطوة.
وكان البرلماني، مايكل تشونغ، قاد موجة من الغضب في كندا، بعد تقرير نُشر خلال الأسبوع الحالي من قبل صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، والذي يزعم أن أوتاوا غضّت الطرف عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية ومصدر أمني مجهول، أن وكالة المخابرات الصينية خططت لاستهداف تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ، بفرض عقوبات على تصويتهم في فبراير/ شباط 2021 على اقتراح يدين سلوك بكين في مقاطعة شينجيانغ، باعتباره إبادة جماعية.
كما ورد أن مسؤولا دبلوماسيا في القنصلية الصينية في تورنتو متورط في المؤامرة المزعومة، مما دفع أوتاوا إلى التصريح بأنها كانت "تجري تقييمات لخيارات مختلفة، بما في ذلك طرد الدبلوماسيين".
لكن أكدت بكين بشدة، اليوم الجمعة، نفيها ارتكابها أي مخالفات، وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
، ماو نينغ، أن المزاعم الكندية "محض هراء ومهزلة سياسية تقوم على تحيّز أيديولوجي".
وتابعت مستشهدة بالخلافات السابقة بين الصين وكندا، والتي "أضرّت بشكل خطير بمصالح بكين"، بحسب قولها.
وواصلت مشددة: "أود أن أؤكد أن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين في كندا يلتزمون دائما بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤدون واجباتهم وفقا للقانون، وسيتخذ الجانب الصيني الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه الخاصة".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، واجه ضغوطا متزايدة لاتخاذ موقف متشدد مع بكين، بعد الكشف عن سعيها للتأثير في انتخابات كندا لعامي 2019 و2021.