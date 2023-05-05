https://sputnikarabic.ae/20230505/الطيران-الروسي-يستهدف-نقطة-انتشار-مدربين-أجانب-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-تشيرنيهيف-1076683543.html
الطيران الروسي يستهدف نقطة انتشار مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف
الطيران الروسي يستهدف نقطة انتشار مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف
ذكر رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات التجمع الغربي "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن الطيران الروسي شن ضربة على نقطة تمركز مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T02:10+0000
2023-05-05T02:10+0000
2023-05-05T02:27+0000
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "قامت طائرات التكتيك العملياتي التابعة للتجمع الغربي بتوجيه ضربة إلى نقطة تمركز مؤقتة للمدربين الأجانب وتجمع الأفراد والأسلحة والآليات العسكرية للواء الفردي 163 لدفاع المشاه التابع للواء 119 في منطقة ليزونوفكا (منطقة نوفوغرودسك)". وأضاف زيبنسكي، أن القوات الروسية دمرت أيضًا مجموعتين استطلاعية متخفية أوكرانية وأفشلت روتين تناوب لأربع وحدات عسكرية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك والتي كانت في منطقة "كامينكا" و"نوفوملينسك" و"تينكوفكا" في محافظة خاركيف وأيضا في منطقة "ستيلماخوفكا" في "لينينغراد" الموالية للمتمردين.ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، يوجد أكثر من 8000 مرتزق يأتون إلى أوكرانيا من أكثر من 60 دولة، ويأتي الأكثر عددًا من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من أن العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا، تحظر التعاقد مع المرتزقة وتلاحقهم قضائيًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-باتجاه-محور-كوبيانسك-1076683579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
الطيران الروسي يستهدف نقطة انتشار مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف
02:10 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
حصري
ذكر رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات التجمع الغربي "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن الطيران الروسي شن ضربة على نقطة تمركز مدربين أجانب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف في ليزونوفكا (منطقة نوفوغرودسك)، حيث تجمع أفراد وأسلحة وآليات عسكرية تابعة للواء 119 من دفاع المشاه.
وقال لوكالة "سبوتنيك
": "قامت طائرات التكتيك العملياتي التابعة للتجمع الغربي بتوجيه ضربة إلى نقطة تمركز مؤقتة للمدربين الأجانب وتجمع الأفراد والأسلحة والآليات العسكرية للواء الفردي 163 لدفاع المشاه التابع للواء 119 في منطقة ليزونوفكا (منطقة نوفوغرودسك)".
وأضاف زيبنسكي، أن القوات الروسية دمرت أيضًا مجموعتين استطلاعية متخفية أوكرانية وأفشلت روتين تناوب لأربع وحدات عسكرية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك والتي كانت في منطقة "كامينكا" و"نوفوملينسك" و"تينكوفكا" في محافظة خاركيف وأيضا في منطقة "ستيلماخوفكا" في "لينينغراد" الموالية للمتمردين.
ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، يوجد أكثر من 8000 مرتزق يأتون إلى أوكرانيا من أكثر من 60 دولة، ويأتي الأكثر عددًا من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من أن العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا، تحظر التعاقد مع المرتزقة وتلاحقهم قضائيًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.