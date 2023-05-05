المجندة السعودية التي خطفت قلوب الملايين تتحدث عن صورتها مع الرضيعة السودانية... فيديو
© Photo / Gorgeous تويترصورة المجندة السعودية وهي تحتضن طفلاً بعد وصوله من السودان إلى جدة
© Photo / Gorgeous تويتر
تحدثت وكيل رقيب في البحرية السعودية، أمل العوفي، عن كواليس صورتها التي تصدرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وشاركها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيها حاملةً رضيعةً على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان.
وقالت العوفي في مقطع فيديو نشرته صفحة التواصل الحكومي السعودية: "أولا هي طفلة اسمها علية، رأيت أمها وكان واضح عليها التعب جدا، البنت عمرها تقريبا 8 أشهر وأتوقع أنه من التعب نائمة ما حست بشيء".
وأضافت العوفي، قائلة: "الشيء المفرح أن أول خطوات علية كانت على السفينة، أول خطوة تخطوها كانت على السفينة والأم مبسوطة جدا، كانت تكلمني قديش الطاقم هنا (على متن السفينة) كلهم أصحاب علية".
أسرار صورة الإجلاء الأشهر؛ كما تحكيها وكيل رقيب بحري أمل العوفي. #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/1jVGx4Viny— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) May 4, 2023
وتابعت بالقول: "كتبت شيء مني لعلية يعني كلام مني لعلية أبغاها لما تكبر تقرأها وما تنساها، ما توقعت أن يصير لها (الصورة) هذه الأصداء يعني لأنه أبسط من البسيط هذا واجبي، نظرتهم هم حسوا بالأمان هذي تكفينا كلنا".
عمري ما شكيت في انسانيتهم ولا اخلاقهم العاليه ولا دينهم ولا عروبتهم ولكن سبحان الله شوفو كيف تحتضن الطفل وكأنه ولدها ونعم الاخلاق والتربيه ونعم الدين والعروبه هذول السعوديات الاصاله هذه هي السعوديه العظمى منبع الانسانيه #أجمل_صورة_فالعيد #المجندة_السعوديه #حبها_قول_وفعل pic.twitter.com/a3uinBVf9t— إياس ؛ 🇸🇾 (@hhggjjnn) April 25, 2023