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https://sputnikarabic.ae/20230505/المجندة-السعودية-التي-خطفت-قلوب-الملايين-تتحدث-عن-صورتها-مع-الرضيعة-السودانية-فيديو--1076690790.html
المجندة السعودية التي خطفت قلوب الملايين تتحدث عن صورتها مع الرضيعة السودانية... فيديو
المجندة السعودية التي خطفت قلوب الملايين تتحدث عن صورتها مع الرضيعة السودانية... فيديو
تحدثت وكيل رقيب في البحرية السعودية، أمل العوفي، عن كواليس صورتها التي تصدرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وشاركها نشطاء على مواقع التواصل... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T08:17+0000
2023-05-05T08:17+0000
مجتمع
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وقالت العوفي في مقطع فيديو نشرته صفحة التواصل الحكومي السعودية: "أولا هي طفلة اسمها علية، رأيت أمها وكان واضح عليها التعب جدا، البنت عمرها تقريبا 8 أشهر وأتوقع أنه من التعب نائمة ما حست بشيء".وأضافت العوفي، قائلة: "الشيء المفرح أن أول خطوات علية كانت على السفينة، أول خطوة تخطوها كانت على السفينة والأم مبسوطة جدا، كانت تكلمني قديش الطاقم هنا (على متن السفينة) كلهم أصحاب علية".وتابعت بالقول: "كتبت شيء مني لعلية يعني كلام مني لعلية أبغاها لما تكبر تقرأها وما تنساها، ما توقعت أن يصير لها (الصورة) هذه الأصداء يعني لأنه أبسط من البسيط هذا واجبي، نظرتهم هم حسوا بالأمان هذي تكفينا كلنا".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

المجندة السعودية التي خطفت قلوب الملايين تتحدث عن صورتها مع الرضيعة السودانية... فيديو

08:17 GMT 05.05.2023
© Photo / Gorgeous تويترصورة المجندة السعودية وهي تحتضن طفلاً بعد وصوله من السودان إلى جدة
صورة المجندة السعودية وهي تحتضن طفلاً بعد وصوله من السودان إلى جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Photo / Gorgeous تويتر
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تحدثت وكيل رقيب في البحرية السعودية، أمل العوفي، عن كواليس صورتها التي تصدرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وشاركها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيها حاملةً رضيعةً على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان.
وقالت العوفي في مقطع فيديو نشرته صفحة التواصل الحكومي السعودية: "أولا هي طفلة اسمها علية، رأيت أمها وكان واضح عليها التعب جدا، البنت عمرها تقريبا 8 أشهر وأتوقع أنه من التعب نائمة ما حست بشيء".
وأضافت العوفي، قائلة: "الشيء المفرح أن أول خطوات علية كانت على السفينة، أول خطوة تخطوها كانت على السفينة والأم مبسوطة جدا، كانت تكلمني قديش الطاقم هنا (على متن السفينة) كلهم أصحاب علية".
وتابعت بالقول: "كتبت شيء مني لعلية يعني كلام مني لعلية أبغاها لما تكبر تقرأها وما تنساها، ما توقعت أن يصير لها (الصورة) هذه الأصداء يعني لأنه أبسط من البسيط هذا واجبي، نظرتهم هم حسوا بالأمان هذي تكفينا كلنا".

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