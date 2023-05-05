https://sputnikarabic.ae/20230505/اليابان-مقتل-شخص-وإصابة-أكثر-من-20-في-زلزال-إيشيكاوا-1076712704.html
اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا
اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا
توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T23:26+0000
2023-05-05T23:26+0000
2023-05-05T22:26+0000
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ضرب الزلزال الذي بلغ عمق مركزه 10 كيلومترات مدينة إيشيكاوا بعد ظهر اليوم الجمعة.ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولكن حدثت هزات ارتدادية بعد الزلزال.وأفادت وسائل إعلام يابانية بمقتل شخص جراء الزلزال سقط من على سلم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في وقت سابق يوم الجمعة، إن شخصا واحدا في حالة حرجة عقب الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230505/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-وسط-اليابان-1076686870.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, زلزال, العالم
أخبار اليابان, زلزال, العالم
اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا
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توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
ضرب الزلزال الذي بلغ عمق مركزه 10 كيلومترات
مدينة إيشيكاوا بعد ظهر اليوم الجمعة.
ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولكن حدثت هزات ارتدادية بعد الزلزال.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بمقتل شخص جراء الزلزال
سقط من على سلم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في وقت سابق يوم الجمعة، إن شخصا واحدا في حالة حرجة عقب الزلزال.