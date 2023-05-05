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اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا
اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا
توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T23:26+0000
2023-05-05T22:26+0000
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ضرب الزلزال الذي بلغ عمق مركزه 10 كيلومترات مدينة إيشيكاوا بعد ظهر اليوم الجمعة.ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولكن حدثت هزات ارتدادية بعد الزلزال.وأفادت وسائل إعلام يابانية بمقتل شخص جراء الزلزال سقط من على سلم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في وقت سابق يوم الجمعة، إن شخصا واحدا في حالة حرجة عقب الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230505/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-وسط-اليابان-1076686870.html
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أخبار اليابان, زلزال, العالم
أخبار اليابان, زلزال, العالم

اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا

23:26 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / Jiji Pressصورة أرشيفية.. غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
صورة أرشيفية.. غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Jiji Press
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توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
ضرب الزلزال الذي بلغ عمق مركزه 10 كيلومترات مدينة إيشيكاوا بعد ظهر اليوم الجمعة.
ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولكن حدثت هزات ارتدادية بعد الزلزال.
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان
07:46 GMT
وأفادت وسائل إعلام يابانية بمقتل شخص جراء الزلزال سقط من على سلم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في وقت سابق يوم الجمعة، إن شخصا واحدا في حالة حرجة عقب الزلزال.
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