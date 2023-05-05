https://sputnikarabic.ae/20230505/بعد-أمطار-غزيرة-سكان-ولاية-أمريكية-يتفاجؤون-بأكوام-من-المعكرونة-في-الشارع-1076695998.html
أكوام "غامضة" من المعكرونة في أمريكا بعد ليلة ماطرة... صور وفيديو
أكوام "غامضة" من المعكرونة في أمريكا بعد ليلة ماطرة... صور وفيديو
تفاجأ سكان ولاية نيورجسي الأمريكية صباحاً بكميات ضخمة من المعكرونة المرمية في إحدى الحدائق، بعد يوم عاصف وماطر. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:25+0000
2023-05-05T11:25+0000
2023-05-05T11:59+0000
مجتمع
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وأشار شهود عيان إلى أن خلال خروجهم صباحاً من المنازل لاحظوا وجود كميات كبيرة من المعكرونة في المنطقة.وأشارت السلطات المحلية في الولايات إلى أن كمية المعكرونة المرمية بلغت حوالي 230 كيلوغراماً.واستحوذت الظاهرة على اهتمام المعنيين والسكان، حيث سارع بعضهم إلى التقاط الصور.وفي سياق متصل، قال مسؤول البلدة إن إدارة الأشغال العامة المحلية وجدت 15 صندوقا من المعكرونة الملقاة بشكل غير قانوني على طول جدول في حي سكني.
https://sputnikarabic.ae/20230504/اكتشاف-ضخم-أسفل-لندن-يعزل-المدينة-عن-التايمز-صور-وفيديو--1076672739.html
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منوعات
أكوام "غامضة" من المعكرونة في أمريكا بعد ليلة ماطرة... صور وفيديو
11:25 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
تفاجأ سكان ولاية نيورجسي الأمريكية صباحاً بكميات ضخمة من المعكرونة المرمية في إحدى الحدائق، بعد يوم عاصف وماطر.
وأشار شهود عيان إلى أن خلال خروجهم صباحاً من المنازل لاحظوا وجود كميات كبيرة من المعكرونة في المنطقة.
وأشارت السلطات المحلية في الولايات إلى أن كمية المعكرونة المرمية بلغت حوالي 230 كيلوغراماً.
واستحوذت الظاهرة على اهتمام المعنيين والسكان، حيث سارع بعضهم إلى التقاط الصور.
وفي سياق متصل، قال مسؤول البلدة إن إدارة الأشغال العامة المحلية وجدت 15 صندوقا من المعكرونة الملقاة بشكل غير قانوني على طول جدول في حي سكني.