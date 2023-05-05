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القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/خبير-محاولة-اغتيال-الرئيس-الروسي-عمل-جنوني-أحمق-ومقامرة-1076700884.html
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T13:21+0000
2023-05-05T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
استهداف مقر الرئاسة الروسية في الكرملين بطائرتين مسيرتين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:الولايات المتحدة تجري مناورات ضخمة في ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وزيرة الجيش الأمريكي تؤكد أن جيش بلادها يعاني من نقص بأعداد المجندين. فيما يخص هذا الموضوع أضاف الشريفي، قائلا:الصين تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة

13:21 GMT 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
استهداف مقر الرئاسة الروسية في الكرملين بطائرتين مسيرتين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:

"محاولة اغتيال بوتين بطائرة مسيرة عمل جنوني أحمق ومقامرة فيها دلالات عدة، أهمها إقرار أمريكا بخسارة الحرب في أوكرانيا ويأس من تحقيق التوازن في المواجهة بالميدان".

الولايات المتحدة تجري مناورات ضخمة في ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"في حقيقة الأمر هناك نشاط للولايات المتحدة وهو نشاط عسكري، الغاية منه أنها تدرك تماما بوجود انهيار بمنظومة الحلفاء سياسيًا وبالتالي حتى تعيد موضعها السياسي لا بد من وجود عمليات عسكرية مشتركة".

وزيرة الجيش الأمريكي تؤكد أن جيش بلادها يعاني من نقص بأعداد المجندين. فيما يخص هذا الموضوع أضاف الشريفي، قائلا:
"ما تعانيه الولايات المتحدة هو بسبب أن القناعة منخفضة بشكل كبير من قبل الأمريكان في الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة في مناطق بعيدة عنهم بشكل كبير فضلا عن قساوة التجارب السابقة".
الصين تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:

"قلق الولايات المتحدة يأتي من عدة أسباب والنقطة الأولى أن الإمارات بموقعها الاستراتيجي الذي يطل على الخليج العربي من جهة وعلى بحر العرب من جهة أخرى وهي بذلك دولة واحدة تشرف على منفذ بحري يمد الكرة الأرضية بنسبة 33% من الوقود، وبالتالي واشنطن خائفة أن يذهب هذا لحليف مناوئ لها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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