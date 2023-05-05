https://sputnikarabic.ae/20230505/خبير-محاولة-اغتيال-الرئيس-الروسي-عمل-جنوني-أحمق-ومقامرة-1076700884.html
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T13:21+0000
2023-05-05T13:21+0000
2023-05-05T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
استهداف مقر الرئاسة الروسية في الكرملين بطائرتين مسيرتين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:الولايات المتحدة تجري مناورات ضخمة في ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وزيرة الجيش الأمريكي تؤكد أن جيش بلادها يعاني من نقص بأعداد المجندين. فيما يخص هذا الموضوع أضاف الشريفي، قائلا:الصين تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: محاولة اغتيال الرئيس الروسي عمل جنوني أحمق ومقامرة
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
استهداف مقر الرئاسة الروسية في الكرملين بطائرتين مسيرتين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"محاولة اغتيال بوتين بطائرة مسيرة عمل جنوني أحمق ومقامرة فيها دلالات عدة، أهمها إقرار أمريكا بخسارة الحرب في أوكرانيا ويأس من تحقيق التوازن في المواجهة بالميدان".
الولايات المتحدة تجري مناورات ضخمة في ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"في حقيقة الأمر هناك نشاط للولايات المتحدة وهو نشاط عسكري، الغاية منه أنها تدرك تماما بوجود انهيار بمنظومة الحلفاء سياسيًا وبالتالي حتى تعيد موضعها السياسي لا بد من وجود عمليات عسكرية مشتركة".
وزيرة الجيش الأمريكي تؤكد أن جيش بلادها يعاني من نقص بأعداد المجندين. فيما يخص هذا الموضوع أضاف الشريفي، قائلا:
"ما تعانيه الولايات المتحدة هو بسبب أن القناعة منخفضة بشكل كبير من قبل الأمريكان في الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة في مناطق بعيدة عنهم بشكل كبير فضلا عن قساوة التجارب السابقة".
الصين تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:
"قلق الولايات المتحدة يأتي من عدة أسباب والنقطة الأولى أن الإمارات بموقعها الاستراتيجي الذي يطل على الخليج العربي من جهة وعلى بحر العرب من جهة أخرى وهي بذلك دولة واحدة تشرف على منفذ بحري يمد الكرة الأرضية بنسبة 33% من الوقود، وبالتالي واشنطن خائفة أن يذهب هذا لحليف مناوئ لها".
التفاصيل في الملف الصوتي...