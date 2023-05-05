https://sputnikarabic.ae/20230505/رئيس-الأركان-الإماراتي-قواتنا-المسلحة-مؤهلة-للتعامل-مع-مختلف-التحديات-1076693583.html

رئيس الأركان الإماراتي: قواتنا المسلحة مؤهلة للتعامل مع مختلف التحديات

رئيس الأركان الإماراتي: قواتنا المسلحة مؤهلة للتعامل مع مختلف التحديات

صرح الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، بأن جيش بلاده قادر ومؤهل للتعامل مع مختلف التطورات والتحديات. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T10:04+0000

2023-05-05T10:04+0000

2023-05-05T10:04+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

مصر

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102207/97/1022079779_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_5c2849190d2fb3813a3a4465e8eb5f27.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المزروعي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة، قال فيها إن "قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو/ أيار 1976 كان اللّبنة التي أكملت البناء الاتحادي، ورسخت قواعده، والشاهد على بعد نظر القادة المؤسسين للإمارات".وأشاد المزروعي بإنجازات القوات المسحلة الإماراتية قائلا: "ما سطرته قواتنا المسلحة من إنجازات وبطولات في مختلف مسارح العمليات، وما شهدته من تطوير وتحديث منذ قرار توحيدها التاريخي ليس نهاية المطاف، فما تشهده دولة الإمارات من تطور متنام في مختلف الأصعدة والمجالات".وأضاف المزروعي أن "ما يشهده العالم من اشتداد في حدة التنافس الاستراتيجي في مختلف المجالات، وفي القلب منها المجالات العسكرية والتكنولوجية، كل ذلك يدفعنا جميعاً لمضاعفة الجهد من أجل مواصلة وتسريع مسيرة تطوير وتحديث قواتنا المسلحة لتكون قادرة ومؤهلة للتعامل مع مختلف هذه التطورات والتحديات التي تفرضها، ولاسيما في ظل بيئة إقليمية وعالمية شديدة الضبابية والتعقيد".وأردف رئيس الأركان الإماراتي "كانت قواتنا المسلحة جزءا رئيسيا في مسيرة النجاح والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات، تحت قيادتها الرشيدة، خلال الخمسين عاماً الماضية، وسيستمر هذا الدور ويتعزز خلال الخمسين عاماً المقبلة".وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات أنها قامت بوساطة ناجحة لتأمين سلامة الجنود المصريين الموجودين في السودان، بالتنسيق مع مصر والتعاون معها.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الإمارات نجحت في وساطتها الخاصة بتأمين سلامة الجنود المصريين وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم، كما وجهت الإمارات ومصر رسالة شكر للصليب الأحمر، بفضل الجهود التي بذلها لدعم إعادة الجنود المصريين وتأمينهم.

https://sputnikarabic.ae/20230430/وصول-طائرة-الإجلاء-الثانية-من-السودان-إلى-الإمارات-1076497918.html

https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار السودان اليوم