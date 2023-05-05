https://sputnikarabic.ae/20230505/رغم-نفي-إيلي-كوهين-صحيفة-عبرية-وثيقة-سرية-تؤكد-تراجع-مكانة-إسرائيل-عالميا-1076687012.html

رغم نفي إيلي كوهين.. صحيفة عبرية: وثيقة سرية تؤكد تراجع مكانة إسرائيل عالميا

رغم نفي إيلي كوهين.. صحيفة عبرية: وثيقة سرية تؤكد تراجع مكانة إسرائيل عالميا

كشفت صحيفة عبرية، أمس الخميس، النقاب عن وثيقة سرية إسرائيلية تؤكد تراجع بلادها عالميا، خلال الآونة الأخيرة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T07:49+0000

2023-05-05T07:49+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس الخميس، أن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد كشف عن وثيقة سرية تؤكد تراجع البلاد وتآكل مكانتها السياسية عالميا.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد رفض ما جاء في تلك الوثيقة الإسرائيلية وتوصياتها، حيث نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر مطلعة على تفاصيل الوثيقة المصنفة على أنها "سرية"، أن هناك تأثيرا سلبيا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية على مكانة إسرائيل عالميا.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد لفتوا إلى حالة التأثير السلبي لسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية على "مكانة إسرائيل عالميا"، خاصة فيما يتعلق بخطة إضعاف الجهاز القضائي، فضلا عن اعتبار إسرائيل في الوقت السابق "دولة ديمقراطية مستقرة".وأكدت الوثيقة الإسرائيلية السرية أن السياسة الحكومية الإسرائيلية السابقة قامت على اعتبار أو وصف بلادها بأنها ديمقراطية مستقرة، كونها مستعدة للدفع للمضي قدما في خيار السلام مع الفلسطينيين أو إجراء مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، وهي مبادئ قد تم تقويضها، في الفترة الراهنة، من خلال تصريحات وزراء الائتلاف الحكومي الحالي، على رأسهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، شهر فبراير/ شباط الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

https://sputnikarabic.ae/20230430/الأولى-من-نوعها-قناة-عبرية-فصل-ضابط-إسرائيلي-من-منصبه-بعد-مشاركته-في-مظاهرة-بزيه-العسكري-1076486748.html

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