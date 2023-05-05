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القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/زاخاروفا-ترد-على-تصريحات-بوريل-حول-رفضه-خطة-الصين-وطرحه-مقترح-زيلينسكي-1076698418.html
زاخاروفا ترد على تصريحات بوريل حول رفضه خطة الصين وطرحه مقترح زيلينسكي
زاخاروفا ترد على تصريحات بوريل حول رفضه خطة الصين وطرحه مقترح زيلينسكي
كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في قناتها على "تلغرام" إن "خطة السلام" لفلاديمير زيلينسكي هي دليل أمريكي لإثارة الصراع... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:20+0000
2023-05-05T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وانتقدت زاخاروفا رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ومسؤولي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لاعتبارهم خطة زيلينسكي هي خطة السلام الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب، ولا تأخذ بروكسل المبادرة الصينية على محمل الجد.وأضافت زاخاروفا: "أولاًــ ليس الاتحاد الأوروبي هو الذي يفكر، ولا حتى بوريل وإنما الولايات المتحدة، ثانيًا ــ إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على "الحساب"، فلن يكون في مثل هذا الوضع، ثالثاً ــ "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي ليست خطة ولا سلمية، لكن هذه طريقة أمريكية لإثارة الصراع في أوروبا".وقال بوريل خلال مشاركته في مؤتمر الخبراء حول حالة الاتحاد الأوروبي في فلورنسا، اليوم الجمعة: "ليس هناك إلا خطة سلام واحدة لأوكرانيا هي خطة زيلينسكي. الخطة الصينية هي مجرد مجموعة من التمنيات الطيبة".
https://sputnikarabic.ae/20230505/روسيا-تناقش-مع-الهند-تحويل-أرصدتها-من-الروبيات-إلى-عملة-أخرى-1076692835.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

زاخاروفا ترد على تصريحات بوريل حول رفضه خطة الصين وطرحه مقترح زيلينسكي

12:20 GMT 05.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في قناتها على "تلغرام" إن "خطة السلام" لفلاديمير زيلينسكي هي دليل أمريكي لإثارة الصراع في أوروبا.
وانتقدت زاخاروفا رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ومسؤولي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لاعتبارهم خطة زيلينسكي هي خطة السلام الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب، ولا تأخذ بروكسل المبادرة الصينية على محمل الجد.
وأضافت زاخاروفا: "أولاًــ ليس الاتحاد الأوروبي هو الذي يفكر، ولا حتى بوريل وإنما الولايات المتحدة، ثانيًا ــ إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على "الحساب"، فلن يكون في مثل هذا الوضع، ثالثاً ــ "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي ليست خطة ولا سلمية، لكن هذه طريقة أمريكية لإثارة الصراع في أوروبا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "عدم التعامل بجدية مع المقترحات المقدمة من الاقتصاد الرائد في العالم، والبلد الذي يعيش فيه خمس سكان الكوكب، هو فقط الشخص الذي لا يعرف شيئا عن الجغرافيا الساسية أو شخصا بمنطق استعماري الذي لا يحترم أولئك الذين يعتبرهم أقل شأنا منه". ووفقا لزاخاروفا، هذا ما ينطبق على رئيس الدبلوماسية الأوروبية.

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وقال بوريل خلال مشاركته في مؤتمر الخبراء حول حالة الاتحاد الأوروبي في فلورنسا، اليوم الجمعة: "ليس هناك إلا خطة سلام واحدة لأوكرانيا هي خطة زيلينسكي. الخطة الصينية هي مجرد مجموعة من التمنيات الطيبة".
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