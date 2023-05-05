https://sputnikarabic.ae/20230505/زاخاروفا-ترد-على-تصريحات-بوريل-حول-رفضه-خطة-الصين-وطرحه-مقترح-زيلينسكي-1076698418.html

زاخاروفا ترد على تصريحات بوريل حول رفضه خطة الصين وطرحه مقترح زيلينسكي

زاخاروفا ترد على تصريحات بوريل حول رفضه خطة الصين وطرحه مقترح زيلينسكي

كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في قناتها على "تلغرام" إن "خطة السلام" لفلاديمير زيلينسكي هي دليل أمريكي لإثارة الصراع... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T12:20+0000

2023-05-05T12:20+0000

2023-05-05T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_dd8b1879bf488eb579db2464efed26c3.jpg

وانتقدت زاخاروفا رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ومسؤولي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لاعتبارهم خطة زيلينسكي هي خطة السلام الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب، ولا تأخذ بروكسل المبادرة الصينية على محمل الجد.وأضافت زاخاروفا: "أولاًــ ليس الاتحاد الأوروبي هو الذي يفكر، ولا حتى بوريل وإنما الولايات المتحدة، ثانيًا ــ إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على "الحساب"، فلن يكون في مثل هذا الوضع، ثالثاً ــ "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي ليست خطة ولا سلمية، لكن هذه طريقة أمريكية لإثارة الصراع في أوروبا".وقال بوريل خلال مشاركته في مؤتمر الخبراء حول حالة الاتحاد الأوروبي في فلورنسا، اليوم الجمعة: "ليس هناك إلا خطة سلام واحدة لأوكرانيا هي خطة زيلينسكي. الخطة الصينية هي مجرد مجموعة من التمنيات الطيبة".

https://sputnikarabic.ae/20230505/روسيا-تناقش-مع-الهند-تحويل-أرصدتها-من-الروبيات-إلى-عملة-أخرى-1076692835.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي