https://sputnikarabic.ae/20230505/زلزال-قوي-يضرب-غربي-إيران-1076697907.html
زلزال قوي يضرب غربي إيران
زلزال قوي يضرب غربي إيران
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر مدينة ملارد الواقعة غرب العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الجمعة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:07+0000
2023-05-05T12:07+0000
2023-05-05T12:07+0000
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وأفادت إذاعة طهران، ظهر اليوم الجمعة، بأن الزلزال وقع ظهر اليوم على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض وشعر به أهالي مدينتي طهران والبرز.ونقلت الإذاعة الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي، أن هذا الزلزال لم يسفر عن وقوع إصابات، حتى الآن.ويذكر أنه، يوم الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران.ونقلت وكالة "إرنا"، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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زلزال, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
زلزال, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
زلزال قوي يضرب غربي إيران
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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر مدينة ملارد الواقعة غرب العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الجمعة.
وأفادت إذاعة
طهران، ظهر اليوم الجمعة، بأن الزلزال وقع ظهر اليوم على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض وشعر به أهالي مدينتي طهران والبرز.
ونقلت الإذاعة الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي، أن هذا الزلزال لم يسفر عن وقوع إصابات، حتى الآن.
ويذكر أنه، يوم الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران.
ونقلت وكالة
"إرنا"، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
وأكد المركز الإيراني
أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية
في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.