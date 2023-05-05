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زلزال قوي يضرب غربي إيران
زلزال قوي يضرب غربي إيران
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر مدينة ملارد الواقعة غرب العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الجمعة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:07+0000
2023-05-05T12:07+0000
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وأفادت إذاعة طهران، ظهر اليوم الجمعة، بأن الزلزال وقع ظهر اليوم على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض وشعر به أهالي مدينتي طهران والبرز.ونقلت الإذاعة الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي، أن هذا الزلزال لم يسفر عن وقوع إصابات، حتى الآن.ويذكر أنه، يوم الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران.ونقلت وكالة "إرنا"، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
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زلزال, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
زلزال, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

زلزال قوي يضرب غربي إيران

12:07 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023
تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA
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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر مدينة ملارد الواقعة غرب العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الجمعة.
وأفادت إذاعة طهران، ظهر اليوم الجمعة، بأن الزلزال وقع ظهر اليوم على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض وشعر به أهالي مدينتي طهران والبرز.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران
1 أبريل, 19:19 GMT
ونقلت الإذاعة الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي، أن هذا الزلزال لم يسفر عن وقوع إصابات، حتى الآن.
ويذكر أنه، يوم الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
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