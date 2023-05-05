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https://sputnikarabic.ae/20230505/زيلينسكي-يلتقي-مع-وزير-الخارجية-البحريني-في-كييف-1076702860.html
زيلينسكي يلتقي مع وزير الخارجية البحريني في كييف
زيلينسكي يلتقي مع وزير الخارجية البحريني في كييف
نشر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مقطع فيديو خلال لقائه بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة كييف. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:15+0000
2023-05-05T14:36+0000
العالم
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واستقبل زيلينسكي وزير الخارجية البحريني في قصره، حيث عقد لقاء معه والوفد المرافق له الذي يضم كلا من سفير مملكة البحرين لدى ألمانيا عبد الله عبد اللطيف عبد الله والمدير العام لشؤون وزارة الخارجية، طلال عبد السلام الأنصاري، وسفير أوكرانيا المعين في مملكة البحرين المقيم في أبوظبي ديمترو سينيك.وبحسب مكتب الرئاسة الأوكرانية، اقترح زيلينسكي على الجانب البحريني الانضمام إلى "خطة السلام" الأوكرانية، وإسهام البحرين لاحقا في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، قيام رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك باستقبال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي أعرب عن سعادته بزيارة أوكرانيا، مؤكدا أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع أوكرانيا والارتقاء بها إلى مستويات أوسع خدمة للمصالح المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/زاخاروفا-ترد-على-تصريحات-بوريل-حول-رفضه-خطة-الصين-وطرحه-مقترح-زيلينسكي-1076698418.html
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زيلينسكي يلتقي مع وزير الخارجية البحريني في كييف

14:15 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 05.05.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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نشر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مقطع فيديو خلال لقائه بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة كييف.
واستقبل زيلينسكي وزير الخارجية البحريني في قصره، حيث عقد لقاء معه والوفد المرافق له الذي يضم كلا من سفير مملكة البحرين لدى ألمانيا عبد الله عبد اللطيف عبد الله والمدير العام لشؤون وزارة الخارجية، طلال عبد السلام الأنصاري، وسفير أوكرانيا المعين في مملكة البحرين المقيم في أبوظبي ديمترو سينيك.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زاخاروفا ترد على تصريحات بوريل حول رفضه خطة الصين وطرحه مقترح زيلينسكي
12:20 GMT
وبحسب مكتب الرئاسة الأوكرانية، اقترح زيلينسكي على الجانب البحريني الانضمام إلى "خطة السلام" الأوكرانية، وإسهام البحرين لاحقا في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، قيام رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك باستقبال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي أعرب عن سعادته بزيارة أوكرانيا، مؤكدا أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع أوكرانيا والارتقاء بها إلى مستويات أوسع خدمة للمصالح المشتركة.
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