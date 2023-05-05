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https://sputnikarabic.ae/20230505/شهود-عيان-يرصدون-دبابات-ليوبارد-في-أوديسا--1076693410.html
شهود عيان يرصدون دبابات "ليوبارد" في أوديسا
شهود عيان يرصدون دبابات "ليوبارد" في أوديسا
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة أوديسا الأوكرانية صور لقطار يجر مقطورات تحمل 17 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد". 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T09:59+0000
2023-05-05T09:59+0000
العالم
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وذكر شهود عيان أن القطار قادم من الدول الأوروبية ويمكن أن يكون من رومانيا نظرا لقربها من مدينة أوديسا الأوكرانية.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-وصول-18-دبابة-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1075204906.html
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العالم

شهود عيان يرصدون دبابات "ليوبارد" في أوديسا

09:59 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة ليوبارد 2أ7
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة أوديسا الأوكرانية صور لقطار يجر مقطورات تحمل 17 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد".
وذكر شهود عيان أن القطار قادم من الدول الأوروبية ويمكن أن يكون من رومانيا نظرا لقربها من مدينة أوديسا الأوكرانية.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: وصول 18 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
27 مارس, 14:51 GMT
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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