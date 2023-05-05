https://sputnikarabic.ae/20230505/صحف-غربية-أمريكيون-لا-يريدون-مغادرة-روسيا-1076702162.html

صحف غربية: أمريكيون لا يريدون مغادرة روسيا

صحف غربية: أمريكيون لا يريدون مغادرة روسيا

كشفت صحف غربية، إلى وجود العديد من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا ويرفضون مغادرتها. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T14:40+0000

2023-05-05T14:40+0000

2023-05-05T14:51+0000

ثقافة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102558/67/1025586735_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6550bd2b1f080496cf0933b7a28862da.jpg

وأفادت المصادر، أن عددًا من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا يرفضون مغادرة البلاد، يشعرون بالأمان كأنهم في "وطنهم"، على الرغم من دعوات واشنطن لهم لمغادرة روسيا.وكتبت الصحيفة أن بعض المواطنين الأمريكيين غيروا سلوكهم لتجنب مخاطر العواقب، ومع ذلك، أصر آخرون على بقائهم في البلاد، لأنهم يشعرون بالأمان وكأنهم في وطنهم هنا، على الرغم من التوتر المتزايد بين واشنطن وموسكو.وأضافت الصحيفة أن العديد من الأشخاص، رفضوا إجراء مقابلات معهم أو فضلوا التحدث، دون الكشف عن هويتهم، وعن أسباب إقامتهم في روسيا.ونقلت الصحيفة، عن جوزيف روز البالغ من العمر 48 عامًا، الذي انتقل إلى روسيا من تالاهاسي بولاية فلوريدا: "لقد ولدت في أمريكا عام 1974 ونشأت وأنا أؤمن بأن روسيا مكان سيء للأشرار. لكني الآن أشعر بالعكس، روسيا من نواحٍ عديدة مماثلة للغرب، بل وأفضل من ذلك في بعض النواحي.وقال دانيال ميستا، 27 عاما، طالب في الجامعة الأوروبية في سانت بطرسبرغ: "أحب هذه المدينة الروسية".وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المواطنين الأمريكيين المتبقين في روسيا "إلى مغادرة البلاد على الفور".وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال صحفي أمريكي في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأميركية".وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

https://sputnikarabic.ae/20230502/أمريكا-تعلن-عزمها-منع-أي-تحالف-عسكري-بين-روسيا-والصين-1076582317.html

https://sputnikarabic.ae/20230505/الصين-تنتقد-الافتراء-الذي-لا-أساس-له-لكندا-بعد-استدعاء-سفيرها-1076701108.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ثقافة, روسيا, العالم