https://sputnikarabic.ae/20230505/صحف-غربية-أمريكيون-لا-يريدون-مغادرة-روسيا-1076702162.html
صحف غربية: أمريكيون لا يريدون مغادرة روسيا
صحف غربية: أمريكيون لا يريدون مغادرة روسيا
كشفت صحف غربية، إلى وجود العديد من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا ويرفضون مغادرتها. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:40+0000
2023-05-05T14:40+0000
2023-05-05T14:51+0000
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وأفادت المصادر، أن عددًا من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا يرفضون مغادرة البلاد، يشعرون بالأمان كأنهم في "وطنهم"، على الرغم من دعوات واشنطن لهم لمغادرة روسيا.وكتبت الصحيفة أن بعض المواطنين الأمريكيين غيروا سلوكهم لتجنب مخاطر العواقب، ومع ذلك، أصر آخرون على بقائهم في البلاد، لأنهم يشعرون بالأمان وكأنهم في وطنهم هنا، على الرغم من التوتر المتزايد بين واشنطن وموسكو.وأضافت الصحيفة أن العديد من الأشخاص، رفضوا إجراء مقابلات معهم أو فضلوا التحدث، دون الكشف عن هويتهم، وعن أسباب إقامتهم في روسيا.ونقلت الصحيفة، عن جوزيف روز البالغ من العمر 48 عامًا، الذي انتقل إلى روسيا من تالاهاسي بولاية فلوريدا: "لقد ولدت في أمريكا عام 1974 ونشأت وأنا أؤمن بأن روسيا مكان سيء للأشرار. لكني الآن أشعر بالعكس، روسيا من نواحٍ عديدة مماثلة للغرب، بل وأفضل من ذلك في بعض النواحي.وقال دانيال ميستا، 27 عاما، طالب في الجامعة الأوروبية في سانت بطرسبرغ: "أحب هذه المدينة الروسية".وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المواطنين الأمريكيين المتبقين في روسيا "إلى مغادرة البلاد على الفور".وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال صحفي أمريكي في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأميركية".وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ثقافة, روسيا, العالم
صحف غربية: أمريكيون لا يريدون مغادرة روسيا
14:40 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 14:51 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
كشفت صحف غربية، إلى وجود العديد من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا ويرفضون مغادرتها.
وأفادت المصادر، أن عددًا من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا يرفضون مغادرة البلاد، يشعرون بالأمان كأنهم في "وطنهم"، على الرغم من دعوات واشنطن لهم لمغادرة روسيا.
وكتبت الصحيفة أن بعض المواطنين الأمريكيين غيروا سلوكهم لتجنب مخاطر العواقب، ومع ذلك، أصر آخرون على بقائهم في البلاد، لأنهم يشعرون بالأمان وكأنهم في وطنهم هنا، على الرغم من التوتر المتزايد بين واشنطن وموسكو.
وخلال حديثهم مع الصحيفة، قال العديد منهم إنهم ما زالوا يشعرون بالراحة في روسيا، ولكنهم يتجنبون مناقشة النزاع في أوكرانيا أو نشر تعليقات حول الموضوع على الشبكات التواصل الاجتماعية. ويمتنع البعض عن التحدث بصوت عال جدا باللغة الإنجليزية في الأماكن العامة.
وأضافت الصحيفة أن العديد من الأشخاص، رفضوا إجراء مقابلات معهم أو فضلوا التحدث، دون الكشف عن هويتهم، وعن أسباب إقامتهم في روسيا.
ونقلت الصحيفة، عن جوزيف روز البالغ من العمر 48 عامًا، الذي انتقل إلى روسيا من تالاهاسي بولاية فلوريدا: "لقد ولدت في أمريكا عام 1974 ونشأت وأنا أؤمن بأن روسيا مكان سيء للأشرار. لكني الآن أشعر بالعكس، روسيا من نواحٍ عديدة مماثلة للغرب، بل وأفضل من ذلك في بعض النواحي.
وأضاف جوزيف، أنه إذا كان هناك أي شيء يزعجه، فهو أن الحكومة الأمريكية قد تقرر فرض عقوبات على الأمريكيين الذين يقررون البقاء في روسيا. "قد تصبح مشكلة بالنسبة لي في المستقبل".
وقال دانيال ميستا، 27 عاما، طالب في الجامعة الأوروبية في سانت بطرسبرغ: "أحب هذه المدينة الروسية".
وشدد دانيال، على رغبته بالبقاء في روسيا وحبه لسانت بطرسبرغ وإيمانه بروسيا والروس كأشخاص بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المواطنين الأمريكيين المتبقين في روسيا "إلى مغادرة البلاد على الفور".
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال صحفي أمريكي في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأميركية".
وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.