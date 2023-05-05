https://sputnikarabic.ae/20230505/صحيفة-الجزائر-تعلن-الحرب-بأسلحة-جديدة-ضد-أحد-أخطر-مهددات-الشباب--1076694479.html

صحيفة: الجزائر "تعلن الحرب" بأسلحة جديدة ضد أحد أخطر مهددات الشباب

صحيفة: الجزائر "تعلن الحرب" بأسلحة جديدة ضد أحد أخطر مهددات الشباب

كشفت مصادر صحفية جزائرية عن عزم السلطات في البلاد شن ما يشبه "الحرب" ضد أحد أخطر المهددات التي تستهدف الشباب في العالم، مشيرة إلى أنها سوف تستخدم أسلحة مختلفة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T10:43+0000

2023-05-05T10:43+0000

2023-05-05T10:43+0000

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ونشرت صحيفة "الجزائر الآن" تقريرا مطولا حمل عنوان (الجزائر تعلن الحرب على المخدرات والمهلوسات)، أشارت فيه إلى أن السلطات أعلنت رسميا "حربها على المخدرات والمهلوسات".ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات تقود حملة واسعة في الجامعات والمساجد والفضاءات التربوية والعامة، وعن طريق وزراء وأئمة وشخصيات عامة، "بعد أن تأكد للجميع أن الجزائر تتعرض لحملة ممنهجة من لوبيات مغربية معادية، لا هدف لها إلا إغراق الجزائر بكل المهلوسات والمؤثرات العقلية"، بحسب التقرير.ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات أدلى بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الحق سايحي، أمس، أشار فيها إلى أن بلاده تواجه "قوى شر" تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات.وأوضح الوزير أن هذا الخطر أصبح كبيرا جدا خاصة فيما "يدخل من الجهة الغربية من بلادنا من سموم. التي تريد أن تنهك أمة برمتها.يضر أساسا بمستقبل أجيالنا القادمة وتهديم أمتنا" مؤكدا أن "الدولة الجزائرية تبقى قائمة ونبقى بالمرصاد".وشدد مراد في تصريحاته التي أدلى بها خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي على أن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل، من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني".وأشاد الوزير "بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية، في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة".وبدأ خطباء المساجد، المنشرة في الجزائر بالحديث عن مخاطر المخدرات وآثارها، خاصة على فئة الشباب، وحذر الأئمة من خطورة الوقوع في شراك هذه الآفة التي تعد أحد أسباب فساد العقل، كما نظمت وزارة الصحة أسبوعا توعويا حول مخاطر الإدمان على المخدرات.

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