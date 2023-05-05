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https://sputnikarabic.ae/20230505/عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-من-مع-ومن-ضد؟-1076704552.html
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟
تناقش جامعة الدول العربية إمكانية استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية. قام فريق "سبوتنيك" بدراسة مواقف دول الجامعة العربية حول هذا الاحتمال... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:32+0000
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انفوجرافيك, инфографика, جامعة الدول العربية
انفوجرافيك, инфографика, جامعة الدول العربية

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟

14:32 GMT 05.05.2023
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تناقش جامعة الدول العربية إمكانية استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية. قام فريق "سبوتنيك" بدراسة مواقف دول الجامعة العربية حول هذا الاحتمال. تشاهدون في الرسم البياني الآتي من مع ومن ضد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟ - سبوتنيك عربي
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟ - سبوتنيك عربي
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