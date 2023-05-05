https://sputnikarabic.ae/20230505/كاتبة-تكشف-عن-مصير-الصراع-بعد-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1076684667.html
كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
كشفت كاتبة أمريكية أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيغير الحالة المزاجية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، ما سيحرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T05:20+0000
2023-05-05T05:20+0000
2023-05-05T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت الكاتبة، كلوديا لورنزو روبيرا، في مقالها المنشور على موقع "The Conversation" أن التحالف الدولي الذي دعم أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب القوات والمساعدات، قد يميل إلى خيار حل الصراع من خلال المفاوضات، لافتة إلى أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تدعم كييف بشدة إلا أن هذا الوضع قد يتغير.ووفقًا لها، فإن كان لدى فرنسا وألمانيا سبب للتردد في مسألة الإمدادات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، فستضطر أوكرانيا للتصالح مع الوضع الراهن. وأشارت روبيرا إلى أن الأعمال الهجومية تتطلب مجهودًا أكبر بكثير، وموارد بشرية وعسكرية تقنية أكثر من تلك الدفاعية.وخلصت الكاتبة إلى القول إن هناك احتمالا كبيرا بأن تبدأ قوات كييف في "الذوبان حرفيا أمام أعيننا"، وهذا بدوره سيؤثر بشكل خطير على معنويات هذه القوات.
https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
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كشفت كاتبة أمريكية أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيغير الحالة المزاجية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، ما سيحرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الدعم الغربي.
وذكرت الكاتبة، كلوديا لورنزو روبيرا، في مقالها المنشور على موقع "The Conversation" أن التحالف الدولي الذي دعم أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب القوات والمساعدات، قد يميل إلى خيار حل الصراع من خلال المفاوضات، لافتة إلى أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تدعم كييف بشدة إلا أن هذا الوضع قد يتغير.
ووفقًا لها، فإن كان لدى فرنسا وألمانيا سبب للتردد في مسألة الإمدادات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، فستضطر أوكرانيا للتصالح مع الوضع الراهن.
وأشارت
روبيرا إلى أن الأعمال الهجومية تتطلب مجهودًا أكبر بكثير، وموارد بشرية وعسكرية تقنية أكثر من تلك الدفاعية.
وخلصت الكاتبة إلى القول إن هناك احتمالا كبيرا بأن تبدأ قوات كييف في "الذوبان حرفيا أمام أعيننا"، وهذا بدوره سيؤثر بشكل خطير على معنويات هذه القوات.