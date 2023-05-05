عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/كاتبة-تكشف-عن-مصير-الصراع-بعد-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1076684667.html
كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد
كشفت كاتبة أمريكية أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيغير الحالة المزاجية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، ما سيحرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T05:20+0000
2023-05-05T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت الكاتبة، كلوديا لورنزو روبيرا، في مقالها المنشور على موقع "The Conversation" أن التحالف الدولي الذي دعم أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب القوات والمساعدات، قد يميل إلى خيار حل الصراع من خلال المفاوضات، لافتة إلى أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تدعم كييف بشدة إلا أن هذا الوضع قد يتغير.ووفقًا لها، فإن كان لدى فرنسا وألمانيا سبب للتردد في مسألة الإمدادات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، فستضطر أوكرانيا للتصالح مع الوضع الراهن. وأشارت روبيرا إلى أن الأعمال الهجومية تتطلب مجهودًا أكبر بكثير، وموارد بشرية وعسكرية تقنية أكثر من تلك الدفاعية.وخلصت الكاتبة إلى القول إن هناك احتمالا كبيرا بأن تبدأ قوات كييف في "الذوبان حرفيا أمام أعيننا"، وهذا بدوره سيؤثر بشكل خطير على معنويات هذه القوات.
https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
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العالم

كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد

05:20 GMT 05.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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كشفت كاتبة أمريكية أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيغير الحالة المزاجية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، ما سيحرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الدعم الغربي.
وذكرت الكاتبة، كلوديا لورنزو روبيرا، في مقالها المنشور على موقع "The Conversation" أن التحالف الدولي الذي دعم أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب القوات والمساعدات، قد يميل إلى خيار حل الصراع من خلال المفاوضات، لافتة إلى أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تدعم كييف بشدة إلا أن هذا الوضع قد يتغير.
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مديرة الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة التفوق الروسي دون الدعم الغربي
أمس, 15:01 GMT
ووفقًا لها، فإن كان لدى فرنسا وألمانيا سبب للتردد في مسألة الإمدادات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، فستضطر أوكرانيا للتصالح مع الوضع الراهن.
وأشارت روبيرا إلى أن الأعمال الهجومية تتطلب مجهودًا أكبر بكثير، وموارد بشرية وعسكرية تقنية أكثر من تلك الدفاعية.
وخلصت الكاتبة إلى القول إن هناك احتمالا كبيرا بأن تبدأ قوات كييف في "الذوبان حرفيا أمام أعيننا"، وهذا بدوره سيؤثر بشكل خطير على معنويات هذه القوات.
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