https://sputnikarabic.ae/20230505/كلاشنيكوف-تسلم-القوات-الروسية-زيا-جديدا-موحدا--1076690958.html
"كلاشنيكوف" تسلم القوات الروسية زيا جديدا موحدا
"كلاشنيكوف" تسلم القوات الروسية زيا جديدا موحدا
أعلنت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، تسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T08:19+0000
2023-05-05T08:19+0000
2023-05-05T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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بدأت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، بتسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات.وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان: "بدأت الشركة المؤسسة تريادا - تي كي (ضمن مجموعة شركة كلاشنيكوف)، بتسليم زي ميداني جديد موحد يناسب جميع المواسم للجيش".وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات الصيفية، والبدلات المقاومة للرياح والرطوبة، والقبعات.
https://sputnikarabic.ae/20220824/من-يرتديها-مصون-من-الإصابة-خوذة-راتنيك-تثبت-فعاليتها-1066788140.html
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روسيا
"كلاشنيكوف" تسلم القوات الروسية زيا جديدا موحدا
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أعلنت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، تسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات.
بدأت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، بتسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات.
وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان: "بدأت الشركة المؤسسة تريادا - تي كي (ضمن مجموعة شركة كلاشنيكوف)، بتسليم زي ميداني جديد موحد يناسب جميع المواسم للجيش".
وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات الصيفية، والبدلات المقاومة للرياح والرطوبة، والقبعات.