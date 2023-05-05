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لافروف: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/كلاشنيكوف-تسلم-القوات-الروسية-زيا-جديدا-موحدا--1076690958.html
"كلاشنيكوف" تسلم القوات الروسية زيا جديدا موحدا
"كلاشنيكوف" تسلم القوات الروسية زيا جديدا موحدا
أعلنت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، تسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T08:19+0000
2023-05-05T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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بدأت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، بتسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات.وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان: "بدأت الشركة المؤسسة تريادا - تي كي (ضمن مجموعة شركة كلاشنيكوف)، بتسليم زي ميداني جديد موحد يناسب جميع المواسم للجيش".وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات الصيفية، والبدلات المقاومة للرياح والرطوبة، والقبعات.
https://sputnikarabic.ae/20220824/من-يرتديها-مصون-من-الإصابة-خوذة-راتنيك-تثبت-فعاليتها-1066788140.html
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روسيا

"كلاشنيكوف" تسلم القوات الروسية زيا جديدا موحدا

08:19 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /  / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر الجيش الروسي
أحد عناصر الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /
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أعلنت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، تسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات.
بدأت مجموعة شركات "كلاشنيكوف" الروسية، بتسليم زي جديد موحد إلى القوات المسلحة الروسية؛ وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات العسكرية والقبعات.
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وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان: "بدأت الشركة المؤسسة تريادا - تي كي (ضمن مجموعة شركة كلاشنيكوف)، بتسليم زي ميداني جديد موحد يناسب جميع المواسم للجيش".
وشملت الدفعة الأولى عشرات الآلاف من البدلات الصيفية، والبدلات المقاومة للرياح والرطوبة، والقبعات.
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