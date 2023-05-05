https://sputnikarabic.ae/20230505/كوبا-تدين-الهجوم-الإرهابي-بطائرات-مسيرة-على-الكرملين-1076683404.html

كوبا تدين الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين

كوبا تدين الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين

أدان الزعيم الكوبي، ميغيل دياز كانيل، محاولة هجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين في موسكو، وأعلن أن كوبا لا تقبل أي مظاهر أو أشكال الإرهاب. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

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وكتب الرئيس الكوبي في حسابه على تويتر: "نعبر عن رفضنا لهجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين. وتؤكد كوبا موقفها من إدانة جميع أشكال الإرهاب وأساليبه وممارساته في جميع أشكاله وتجلياته".وأعلنت الرئاسة الروسية، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".

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