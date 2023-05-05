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القوات الروسية تقضي على مجموعتين تخريب واستطلاع أوكرانية باتجاه محور كوبيانسك
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/كوبا-تدين-الهجوم-الإرهابي-بطائرات-مسيرة-على-الكرملين-1076683404.html
كوبا تدين الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين
كوبا تدين الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين
أدان الزعيم الكوبي، ميغيل دياز كانيل، محاولة هجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين في موسكو، وأعلن أن كوبا لا تقبل أي مظاهر أو أشكال الإرهاب. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T02:05+0000
2023-05-05T02:05+0000
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وكتب الرئيس الكوبي في حسابه على تويتر: "نعبر عن رفضنا لهجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين. وتؤكد كوبا موقفها من إدانة جميع أشكال الإرهاب وأساليبه وممارساته في جميع أشكاله وتجلياته".وأعلنت الرئاسة الروسية، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".
https://sputnikarabic.ae/20230504/قطر-الإجراءات-التصعيدية-مثل-استهداف-الكرملين-سينتج-عنها-تصاعد-العنف-وإطالة-الأزمة-1076680110.html
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الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

كوبا تدين الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين

02:05 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / Philippe Huguen / ميغيل دياز - كانيل
ميغيل دياز - كانيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Philippe Huguen /
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أدان الزعيم الكوبي، ميغيل دياز كانيل، محاولة هجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين في موسكو، وأعلن أن كوبا لا تقبل أي مظاهر أو أشكال الإرهاب.
وكتب الرئيس الكوبي في حسابه على تويتر: "نعبر عن رفضنا لهجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين. وتؤكد كوبا موقفها من إدانة جميع أشكال الإرهاب وأساليبه وممارساته في جميع أشكاله وتجلياته".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 19:50 GMT
وأعلنت الرئاسة الروسية، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجوم على الكرملين يخضع لتحقيق شامل وفوري، تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة.
وقال بيسكوف، خلال إحاطته الإعلامية: "بالطبع، ما حدث يخضع لتحقيق شامل وفوري، أنتم تعلمون أن لجنة التحقيقات والهيئات اللازمة تشارك في كل هذا".
وأضاف بيسكوف في هذا الصدد، أن "جدول أعمال الرئيس لم يتغير بأي شكل من الأشكال، واليوم يعمل في الكرملين. اليوم لا يوجد أي أحداث عامة كبرى".
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