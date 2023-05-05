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https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-روسيا-سترد-بإجراءات-ملموسة-على-هجوم-الكرملين-1076692215.html
لافروف: روسيا سترد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين
لافروف: روسيا سترد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد بإجراءات ملموسة، على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، ولن تناقش مسألة، ما إذا كان هذا... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T09:19+0000
2023-05-05T09:19+0000
العالم
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي، مجيبًا عن سؤال ما إذا كان يمكن اعتبار هجوم طائرة دون طيار على الكرملين سببا للحرب: "أنا هنا لن أفكر في التسميات أو المصطلحات، موضحاً أن هذا كان عملا عدائيا ودون علم الرعاة الغربيين، لم يكن بإمكان إرهابيي كييف ارتكابه.وأضاف لافروف، قائلا: "لن نرد بالحديث، عما إذا كان ذلك سببا للحرب أم لا، ولكننا سنرد بإجراءات ملموسة".وفي سياق متصل، أعلن لافروف أن عددا من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أعربوا عن إدانتهم الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.وأعرب جميع من تحدثنا إليهم، أمس، عن إدانتهم؛ وعلى وجه الخصوص، أدان وزير الخارجية الباكستاني هذا العمل الإرهابي بشكل مباشر. وأعرب عن أمله في سرعة إثبات الحقيقة، وتحديد هوية الجناة".
https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-الولايات-المتحدة-لا-تتوقف-عن-محاولة-توظيف-بنيتها-التحتية-العسكرية-في-أفغانستان-1076691655.html
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لافروف: روسيا سترد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين

09:19 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد بإجراءات ملموسة، على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، ولن تناقش مسألة، ما إذا كان هذا الأمر سيكون سببا للحرب.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، مجيبًا عن سؤال ما إذا كان يمكن اعتبار هجوم طائرة دون طيار على الكرملين سببا للحرب: "أنا هنا لن أفكر في التسميات أو المصطلحات، موضحاً أن هذا كان عملا عدائيا ودون علم الرعاة الغربيين، لم يكن بإمكان إرهابيي كييف ارتكابه.
وأضاف لافروف، قائلا: "لن نرد بالحديث، عما إذا كان ذلك سببا للحرب أم لا، ولكننا سنرد بإجراءات ملموسة".
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
لافروف: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة توظيف بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان
08:48 GMT
وفي سياق متصل، أعلن لافروف أن عددا من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أعربوا عن إدانتهم الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.
وأعرب جميع من تحدثنا إليهم، أمس، عن إدانتهم؛ وعلى وجه الخصوص، أدان وزير الخارجية الباكستاني هذا العمل الإرهابي بشكل مباشر. وأعرب عن أمله في سرعة إثبات الحقيقة، وتحديد هوية الجناة".
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