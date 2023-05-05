https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-روسيا-سترد-بإجراءات-ملموسة-على-هجوم-الكرملين-1076692215.html

لافروف: روسيا سترد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين

لافروف: روسيا سترد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد بإجراءات ملموسة، على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، ولن تناقش مسألة، ما إذا كان هذا... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T09:19+0000

2023-05-05T09:19+0000

2023-05-05T09:19+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427211_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_9109859f14b481ef2472e2145e03941e.jpg

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، مجيبًا عن سؤال ما إذا كان يمكن اعتبار هجوم طائرة دون طيار على الكرملين سببا للحرب: "أنا هنا لن أفكر في التسميات أو المصطلحات، موضحاً أن هذا كان عملا عدائيا ودون علم الرعاة الغربيين، لم يكن بإمكان إرهابيي كييف ارتكابه.وأضاف لافروف، قائلا: "لن نرد بالحديث، عما إذا كان ذلك سببا للحرب أم لا، ولكننا سنرد بإجراءات ملموسة".وفي سياق متصل، أعلن لافروف أن عددا من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أعربوا عن إدانتهم الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.وأعرب جميع من تحدثنا إليهم، أمس، عن إدانتهم؛ وعلى وجه الخصوص، أدان وزير الخارجية الباكستاني هذا العمل الإرهابي بشكل مباشر. وأعرب عن أمله في سرعة إثبات الحقيقة، وتحديد هوية الجناة".

https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-الولايات-المتحدة-لا-تتوقف-عن-محاولة-توظيف-بنيتها-التحتية-العسكرية-في-أفغانستان-1076691655.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم