https://sputnikarabic.ae/20230505/للمرة-الأولى-السفارة-الإسرائيلية-في-أبو-ظبي-تحتفل-بذكرى-قيام-الدولة-الـ75-فيديو-1076693259.html

للمرة الأولى.. السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي تحتفل بذكرى قيام الدولة الـ75.. فيديو

للمرة الأولى.. السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي تحتفل بذكرى قيام الدولة الـ75.. فيديو

أقامت السفارة الإسرائيلية في الإمارات، أمس الخميس، احتفالا بذكرى قيام الدولة الـ75. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T09:51+0000

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ونشر أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي، أمس الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها احتفال السفارة بعيد ما أسماه بـ"استقلال" إسرائيل الـ 75 في مقر السفارة بأبو ظبي.وأوضح أمير حايك أنه "في العاصمة الإماراتية، نقوم بتغيير العالم للأفضل، الليلة، ولأول مرة على الإطلاق، احتفلنا بمرور 75 عاما على قيام إسرائيل. كانت مهمة ومثيرة للغاية، ومستمرون في التغيير لصالح الأجيال القادمة".ومن جانبه، أكد الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، أن أكثر من 600 مدعو، من بينهم أحمد علي الصايغ وزير الدولة، قد شاركوا في الاحتفالية، بحضور مسؤولين إماراتيين بارزين وسفراء آخرين.ووقعت إسرائيل والإمارات، الشهر الماضي، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.وقال كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، فيما وافق السودان لاحقا على اتخاذ خطوة مماثلة، وحذا المغرب حذوها بعدها بشهر، وسط تأكيد نتنياهو أن دولا عربية وإسلامية أخرى ستلتحق قريبا بقطار التطبيع.

https://sputnikarabic.ae/20230405/مستشار-الرئيس-الإماراتي-أنور-قرقاش-يكشف-تفاصيل-مكالمة-ابن-زايد-ونتنياهو-1075546482.html

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