تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
05:46 GMT 05.05.2023
سماع دوي انفجارات ضخمة في الخرطوم واستمرار تحليق الطائرات الحربية
04:43 GMT 05.05.2023
إعلام: تحليق للطائرات الحربية وسماع دوي انفجارات وسط الخرطوم وشرق الخرطوم بحري
03:42 GMT 05.05.2023
23:57 GMT 04.05.2023
"الدعم السريع" تعلن الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة "استجابة لوساطة أمريكية سعودية"
17:15 GMT 04.05.2023
وزير الخارجية المصري يطالب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار - بيان
16:11 GMT 04.05.2023
بايدن: العنف في السودان يعتبر خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية
14:53 GMT 04.05.2023
البيت الأبيض: بايدن يصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على شخصيات تزعزع الاستقرار في السودان
14:53 GMT 04.05.2023
الرئيس الأمريكي في رسالة للكونغرس: الوضع بالسودان يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية
14:48 GMT 04.05.2023
قال الجيش السوداني، إنه استولى على "غنائم" من قوات الدعم السريع، ونشر صورًا من (سلاح الإشارة) لأفراد من الجيش، قال إنهم صدوا هجوم "المليشيا المتمردة".
14:47 GMT 04.05.2023
الخارجية المصرية تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد لوزراء الخارجية العرب يبحث الأوضاع في السودان وسوري
06:45 GMT 04.05.2023
دينغ: عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان يبلغ حاليا نحو 25 ألف شخص
06:28 GMT 04.05.2023
06:26 GMT 04.05.2023
الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على قيادة بحري العسكرية
أصدر الجيش السوداني، اليوم الخميس، بيانا أعلن فيه التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع، على قيادة منطقة بحري العسكرية.
04:31 GMT 04.05.2023
إعلام: الطيران الحربي التابع للجيش السودان يشن هجوما على قوات الدعم السريع شمال الخرطوم بحري وسماع أصوات مضادات الطائرات
03:41 GMT 04.05.2023
إعلام: معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر والقيادة العامة
23:18 GMT 03.05.2023
23:17 GMT 03.05.2023
الدعم السريع يؤكد استمرار سيطرته على محيط القصر الجمهوري في الخرطوم
22:44 GMT 03.05.2023
قوات الدعم السريع السودانية تتهم الجيش بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة
22:00 GMT 03.05.2023
الأمم المتحدة: نريد أن يوقع طرفا الصراع في السودان على مواثيق تضمن مرور المساعدات
19:23 GMT 03.05.2023
الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيغاد" بتمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع