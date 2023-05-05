https://sputnikarabic.ae/20230505/مسؤول-عسكري-إيراني-الكيان-الصهيوني-لن-يبقى-في-غضون-الأعوام-الـ25-المقبلة-1076684871.html

مسؤول عسكري إيراني: الكيان الصهيوني لن يبقى في غضون الأعوام الـ25 المقبلة

مسؤول عسكري إيراني: الكيان الصهيوني لن يبقى في غضون الأعوام الـ25 المقبلة

قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الجمعة، إن مؤشرات زوال الكيان الصهيوني تلوح في الأفق. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T05:44+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد كيومرث حيدري جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عمليات "بازي دراز" التي جرت في فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، في محافظة كرمانشاه غربي إيران.وأكد العميد حيدري أن بلاده أنشأت، في الفترة الراهنة، كقوة جديدة في المنطقة ضمن محور للمقاومة في الدول الإسلامية عبر التأكيد على التقارب والوحدة، مضيفا أن "الكيان الصهيوني المشؤوم لن يبقى في غضون الأعوام الـ 25 القادمة، والمؤشرات على ذلك تلوح في الأفق بفضل وجود قوى مقتدرة تربت في مدرسة الولاية وخلقت قوة رادعة".وذكر قائد القوة البرية بالجيش الإيراني أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري "يكتسب العظمة في نظر العدو، بحيث أن الرئيس الأمريكي كرمز للاستكبار والغطرسة يجلس في غرفة القيادة ويوجه ويقود بنفسه عملية اغتياله".وشدد العميد كيومرث حيدري أن "الكيان الصهيوني البغيض ليس لديه ما يقوله وتراجع وهو محاط بعالم قوى المقاومة. قواتنا المسلحة تقف إلى جانب مستضعفي العالم ببركة الجمهورية الإسلامية".وأفاد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، بأن الجيش الإيراني أصبح قوة يعتد بها في ميزان القوى بين القوى العظمى، وهو يؤثر على المعادلات العالمية في الوقت الراهن، و"ليس هناك اعتبار لأي من المعادلات السياسية في العالم والمنطقة إلا برأي إيران وحضورها".وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، إن "التهديدات التي يطلقها العدو في بعض الأحيان خاوية، ولا تستند إلى أي أساس من القوة".وقال رئيسي، في حوار مع قناة "الميادين"، إن "إيران أعلنت عدة مرات أن الكيان الصهيوني إذا ما اتخذ أقل خطوة ضد إيران، فإن خطوتنا الأولى ستكون بمنزلة إزالته"، مشددًا على أن "أول حماقة وخطوة لإسرائيل ستكون الخطوة الأخيرة لها، ولن يبقى شيء باسم الاحتلال".وأكد رئيسي أن الظروف اليوم "تتجه لمصلحة جبهة المقاومة وضد الكيان الصهيوني"، مضيفاً: "إذا رأيتم جميع أجزاء المنطقة، فإن المقاومة في حالة نمو ورقي وزيادة القوة". وكان رئيسي قد هدد، في كلمة له بمناسبة يوم الجيش الإيراني الشهر الماضي، بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب حال ارتكبت إسرائيل أي أخطاء، على حد قوله.وقال رئيسي: "على أعداء إيران أن يعلموا، لا سيما كيان الاحتلال الصهيوني (يقصد إسرائيل)، أن أصغر حرکة من قبلهم ضد إيران سيقابلها رد ساحق"، مضيفا: "أي خطأ من كيان الاحتلال ستكون نتيجته تدمیر حيفا وتل أبيب وهذه الرسالة وصلتهم حتما".في هذه الأثناء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا بـ"عدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوقا من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على حدودها". وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكريًا على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".

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https://sputnikarabic.ae/20230423/الحرس-الثوري-أي-عمليات-نفذتها-إسرائيل-ضد-إيران-وأصدقائها-في-المنطقة-قد-تم-الرد-عليها-دون-استثناء-1076207683.html

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إيران, أخبار إيران, العالم, الجيش الإيراني, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم