https://sputnikarabic.ae/20230505/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يعتزم-زيارة-السعودية-1076685813.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.وقال سوليفان "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها".وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وأكد أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.

https://sputnikarabic.ae/20230330/ما-تداعيات-انضمام-السعودية-لمنظمة-شنغهاي-وتأثيره-على-علاقات-الرياض-مع-واشنطن؟-1075348725.html

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