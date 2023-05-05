https://sputnikarabic.ae/20230505/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يعتزم-زيارة-السعودية-1076685813.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية
مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T06:27+0000
2023-05-05T06:27+0000
2023-05-05T06:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.وقال سوليفان "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها".وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وأكد أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20230330/ما-تداعيات-انضمام-السعودية-لمنظمة-شنغهاي-وتأثيره-على-علاقات-الرياض-مع-واشنطن؟-1075348725.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية
تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال
سوليفان "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها".
وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".
وأشار إلى أن "الوضع في اليمن
سيكون جزءا من المناقشات".
وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران
وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكد أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".
يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.