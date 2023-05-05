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مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية
مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T06:27+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.وقال سوليفان "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها".وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وأكد أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية

06:27 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال سوليفان "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها".
وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".
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وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".
وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكد أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".
يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.
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