عربي
https://sputnikarabic.ae/20230505/مصدر-لـسبوتنيك-مسألة-ضمانات-عودة-روس-سيلخوزبنك-إلى-سويفت-على-جدول-الأعمال-1076686405.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مسألة ضمانات عودة "روس سيلخوزبنك" إلى سويفت على جدول الأعمال
مصدر لـ"سبوتنيك": مسألة ضمانات عودة "روس سيلخوزبنك" إلى سويفت على جدول الأعمال
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن مسألة الحصول على ضمانات لعودة المصرف الزراعي الروسي (روس سيلخوز بنك)، إلى نظام "سويفت"، مدرجة على جدول الأعمال والمفاوضات... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T07:12+0000
2023-05-05T07:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/39/1036703976_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e93aff672342c4de46fa2ce83d7e2768.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إلى أي مرحلة وصلت المناقشات حول عودة البنك الروسي إلى نظام المدفوعات: "نعم، هذه المسألة قيد البحث فعلا، وتجري مناقشتها بالتفصيل بين الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية. والآن تطرح مسألة الحصول على ضمانات معينة بحيث لا تكون هناك أي عقبات في حالة العودة إلى نظام سويفت".ووفقا للمصدر، فإن وساطة بنك تركي هي أيضا خيار تمت مناقشته، مشددا بالقول "لكن حتى هنا، كما ذكرنا سابقا، هناك حاجة إلى ضمانات للبنك التركي بأننا غدا لن نواجه عقوبات".وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، بما في ذلك نظام "سبيربنك" الروسي، فإن احتكار منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، طويل الأمد في هذه السوق، سيصبح أخيرا، شيئًا من الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230413/خبير-نظام-سويفت-يتعرض-لضغوط-هائلة-لأنه-أصبح-أداة-للعقوبات-1075877342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/39/1036703976_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e20792592dd44e72ff87496b9235579b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مصدر لـ"سبوتنيك": مسألة ضمانات عودة "روس سيلخوزبنك" إلى سويفت على جدول الأعمال

07:12 GMT 05.05.2023
© Photo / Facebook / SWIFT Community / جمعية اتصالات مالية عالمية "سويفت
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Photo / Facebook / SWIFT Community /
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن مسألة الحصول على ضمانات لعودة المصرف الزراعي الروسي (روس سيلخوز بنك)، إلى نظام "سويفت"، مدرجة على جدول الأعمال والمفاوضات بهذا الصدد جارية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إلى أي مرحلة وصلت المناقشات حول عودة البنك الروسي إلى نظام المدفوعات: "نعم، هذه المسألة قيد البحث فعلا، وتجري مناقشتها بالتفصيل بين الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية. والآن تطرح مسألة الحصول على ضمانات معينة بحيث لا تكون هناك أي عقبات في حالة العودة إلى نظام سويفت".
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
خبير: نظام "سويفت" يتعرض لضغوط هائلة لأنه أصبح أداة للعقوبات
13 أبريل, 14:06 GMT
ووفقا للمصدر، فإن وساطة بنك تركي هي أيضا خيار تمت مناقشته، مشددا بالقول "لكن حتى هنا، كما ذكرنا سابقا، هناك حاجة إلى ضمانات للبنك التركي بأننا غدا لن نواجه عقوبات".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، بما في ذلك نظام "سبيربنك" الروسي، فإن احتكار منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، طويل الأمد في هذه السوق، سيصبح أخيرا، شيئًا من الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала