https://sputnikarabic.ae/20230505/مصدر-لـسبوتنيك-مسألة-ضمانات-عودة-روس-سيلخوزبنك-إلى-سويفت-على-جدول-الأعمال-1076686405.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مسألة ضمانات عودة "روس سيلخوزبنك" إلى سويفت على جدول الأعمال
مصدر لـ"سبوتنيك": مسألة ضمانات عودة "روس سيلخوزبنك" إلى سويفت على جدول الأعمال
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن مسألة الحصول على ضمانات لعودة المصرف الزراعي الروسي (روس سيلخوز بنك)، إلى نظام "سويفت"، مدرجة على جدول الأعمال والمفاوضات... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T07:12+0000
2023-05-05T07:12+0000
2023-05-05T07:12+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إلى أي مرحلة وصلت المناقشات حول عودة البنك الروسي إلى نظام المدفوعات: "نعم، هذه المسألة قيد البحث فعلا، وتجري مناقشتها بالتفصيل بين الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية. والآن تطرح مسألة الحصول على ضمانات معينة بحيث لا تكون هناك أي عقبات في حالة العودة إلى نظام سويفت".ووفقا للمصدر، فإن وساطة بنك تركي هي أيضا خيار تمت مناقشته، مشددا بالقول "لكن حتى هنا، كما ذكرنا سابقا، هناك حاجة إلى ضمانات للبنك التركي بأننا غدا لن نواجه عقوبات".وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، بما في ذلك نظام "سبيربنك" الروسي، فإن احتكار منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، طويل الأمد في هذه السوق، سيصبح أخيرا، شيئًا من الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230413/خبير-نظام-سويفت-يتعرض-لضغوط-هائلة-لأنه-أصبح-أداة-للعقوبات-1075877342.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": مسألة ضمانات عودة "روس سيلخوزبنك" إلى سويفت على جدول الأعمال
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن مسألة الحصول على ضمانات لعودة المصرف الزراعي الروسي (روس سيلخوز بنك)، إلى نظام "سويفت"، مدرجة على جدول الأعمال والمفاوضات بهذا الصدد جارية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إلى أي مرحلة وصلت المناقشات حول عودة البنك الروسي إلى نظام المدفوعات: "نعم، هذه المسألة قيد البحث فعلا، وتجري مناقشتها بالتفصيل بين الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية. والآن تطرح مسألة الحصول على ضمانات معينة بحيث لا تكون هناك أي عقبات في حالة العودة إلى نظام سويفت".
ووفقا للمصدر، فإن وساطة بنك تركي هي أيضا خيار تمت مناقشته، مشددا بالقول "لكن حتى هنا، كما ذكرنا سابقا، هناك حاجة إلى ضمانات للبنك التركي بأننا غدا لن نواجه عقوبات".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، بما في ذلك نظام "سبيربنك" الروسي، فإن احتكار منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، طويل الأمد في هذه السوق، سيصبح أخيرا، شيئًا من الماضي.