https://sputnikarabic.ae/20230505/معلومات-عن-سفينة-الدورية-الروسية-ميراج-1076695839.html
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
يمكن الاعتماد على السفينة الروسية "ميراج" في تنفيذ مهام الدوريات البحرية المختلفة وعمليات التفتيش للسفن الأجنبية ومكافحة التهريب والقرصنة والتصدي لأي محاولة... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:13+0000
2023-05-05T11:13+0000
2023-05-05T11:13+0000
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انفوجرافيك
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وتم تصميم سفينة "ميراج" لحماية المياه الإقليمية ولتكون ضمن الوحدات البحرية الخاصة بالاستجابة لأي تهديد في المياه الاقتصادية للدولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
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يمكن الاعتماد على السفينة الروسية "ميراج" في تنفيذ مهام الدوريات البحرية المختلفة وعمليات التفتيش للسفن الأجنبية ومكافحة التهريب والقرصنة والتصدي لأي محاولة لاختراق الحدود البحرية للدولة باستخدام أنواع مختلفة من القوارب السريعة.
وتم تصميم سفينة "ميراج" لحماية المياه الإقليمية ولتكون ضمن الوحدات البحرية الخاصة بالاستجابة لأي تهديد في المياه الاقتصادية للدولة.