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https://sputnikarabic.ae/20230505/معلومات-عن-سفينة-الدورية-الروسية-ميراج-1076695839.html
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
يمكن الاعتماد على السفينة الروسية "ميراج" في تنفيذ مهام الدوريات البحرية المختلفة وعمليات التفتيش للسفن الأجنبية ومكافحة التهريب والقرصنة والتصدي لأي محاولة... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:13+0000
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وتم تصميم سفينة "ميراج" لحماية المياه الإقليمية ولتكون ضمن الوحدات البحرية الخاصة بالاستجابة لأي تهديد في المياه الاقتصادية للدولة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"

11:13 GMT 05.05.2023
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يمكن الاعتماد على السفينة الروسية "ميراج" في تنفيذ مهام الدوريات البحرية المختلفة وعمليات التفتيش للسفن الأجنبية ومكافحة التهريب والقرصنة والتصدي لأي محاولة لاختراق الحدود البحرية للدولة باستخدام أنواع مختلفة من القوارب السريعة.
وتم تصميم سفينة "ميراج" لحماية المياه الإقليمية ولتكون ضمن الوحدات البحرية الخاصة بالاستجابة لأي تهديد في المياه الاقتصادية للدولة.
معلومات عن سفينة الدورية الروسية ميراج - سبوتنيك عربي
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