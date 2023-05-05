https://sputnikarabic.ae/20230505/مقاتلات-روسية-تدمر-مقرا-عسكريا-أوكرانيا-داخل-معمل-للفحم-في-أفدييفكا--1076693720.html
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
تمكنت القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، من تنفيذ ضربات جوية على معمل لفحم الكوك الكيميائي. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T10:11+0000
2023-05-05T10:11+0000
2023-05-05T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076254922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_790cd380ea59a5256eb12f5a8e87fba2.jpg
وبحسب قناة "الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية" على تلغرام، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة في منصع فحم الكوك في أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والمدفعية الروسية من مجموعة القوات الجنوبية في منطقة كراسنوي، والضواحي الجنوبية الغربية لأرتيوموفسك وغريغوروفكا أصابت ألوية المشاة 60 و93 و54، التابعة للقوات الأوكرانية.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ الطيران الروسي في المنطقة ست طلعات جوية، ومجوعات المدفعية أتمت 57 مهمة إطلاق.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1076684307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/19/1076254922_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d710346033c28141c1e22f27aae689b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
تابعنا عبر
تمكنت القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، من تنفيذ ضربات جوية على معمل لفحم الكوك الكيميائي.
وبحسب قناة "الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية" على تلغرام، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة في منصع فحم الكوك في أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والمدفعية الروسية من مجموعة القوات الجنوبية في منطقة كراسنوي، والضواحي الجنوبية الغربية لأرتيوموفسك وغريغوروفكا أصابت ألوية المشاة 60 و93 و54، التابعة للقوات الأوكرانية.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ الطيران الروسي في المنطقة ست طلعات جوية، ومجوعات المدفعية أتمت 57 مهمة إطلاق.
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.