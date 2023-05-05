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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/مقاتلات-روسية-تدمر-مقرا-عسكريا-أوكرانيا-داخل-معمل-للفحم-في-أفدييفكا--1076693720.html
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا
تمكنت القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، من تنفيذ ضربات جوية على معمل لفحم الكوك الكيميائي. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T10:11+0000
2023-05-05T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وبحسب قناة "الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية" على تلغرام، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة في منصع فحم الكوك في أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والمدفعية الروسية من مجموعة القوات الجنوبية في منطقة كراسنوي، والضواحي الجنوبية الغربية لأرتيوموفسك وغريغوروفكا أصابت ألوية المشاة 60 و93 و54، التابعة للقوات الأوكرانية.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ الطيران الروسي في المنطقة ست طلعات جوية، ومجوعات المدفعية أتمت 57 مهمة إطلاق.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1076684307.html
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سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مقاتلات روسية تدمر مقرا عسكريا أوكرانيا داخل معمل للفحم في أفدييفكا

10:11 GMT 05.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik
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تمكنت القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، من تنفيذ ضربات جوية على معمل لفحم الكوك الكيميائي.
وبحسب قناة "الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية" على تلغرام، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة في منصع فحم الكوك في أفدييفكا، في جمهورية دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، والمدفعية الروسية من مجموعة القوات الجنوبية في منطقة كراسنوي، والضواحي الجنوبية الغربية لأرتيوموفسك وغريغوروفكا أصابت ألوية المشاة 60 و93 و54، التابعة للقوات الأوكرانية.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذ الطيران الروسي في المنطقة ست طلعات جوية، ومجوعات المدفعية أتمت 57 مهمة إطلاق.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية
04:11 GMT
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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