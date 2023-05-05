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https://sputnikarabic.ae/20230505/منظمة-الصحة-العالمية-تلغي-تصنيف-كوفيد-19-على-أنه-جائحة-1076703433.html
منظمة الصحة العالمية تلغي تصنيف "كوفيد-19" على أنه جائحة
منظمة الصحة العالمية تلغي تصنيف "كوفيد-19" على أنه جائحة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلن في عام 2020. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:11+0000
2023-05-05T14:15+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "اقترحت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بحالات الطوارئ بشأن "كوفيد-19" إلغاء حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي. لقد اتبعت هذه النصيحة وأعلنت نهاية الوباء".وأضاف غيبريسوس، أن جائحة "كوفيد -19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت سبعة ملايين فقط.وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.ويأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230407/الصحة-العالمية-جميع-الفرضيات-مطروحة-بشأن-منشأ-كورونا-1075649135.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
العالم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تلغي تصنيف "كوفيد-19" على أنه جائحة

14:11 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 14:15 GMT 05.05.2023)
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلن في عام 2020.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "اقترحت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بحالات الطوارئ بشأن "كوفيد-19" إلغاء حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي. لقد اتبعت هذه النصيحة وأعلنت نهاية الوباء".
وأضاف غيبريسوس، أن جائحة "كوفيد -19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت سبعة ملايين فقط.

"منذ عام 2020، توفي حوالي سبعة ملايين شخص بسبب " كوفيد -19" وفقاً للإحصاءات الرسمية، لكن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. نحن نتحدث عما لا يقل عن 20 مليون وفاة".

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رئيس منظمة الصحة العالمية
وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن منشأ كورونا
7 أبريل, 13:29 GMT
ويأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.
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