https://sputnikarabic.ae/20230505/موسكو-تعمل-على-منع-المواجهة-مع-واشنطن-وفي-السودان-مصر-تطالب-بوقف-الحرب-وبايدن-يهدد-بعقوبات-1076706916.html

موسكو تعمل على منع المواجهة مع واشنطن.. وفي السودان مصر تطالب بوقف الحرب وبايدن يهدد بعقوبات

موسكو تعمل على منع المواجهة مع واشنطن.. وفي السودان مصر تطالب بوقف الحرب وبايدن يهدد بعقوبات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية، مؤكدا أن موسكو تعمل على منعهما من الوقوع في هاوية الصراع... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T15:37+0000

2023-05-05T15:37+0000

2023-05-05T15:37+0000

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موسكو تعمل على منع المواجهة مع واشنطن.. وفي السودان مصر تطالب بوقف الحرب وبايدن يهدد بعقوبات موسكو تعمل على منع المواجهة مع واشنطن.. وفي السودان مصر تطالب بوقف الحرب وبايدن يهدد بعقوبات

وقال ريابكوف: إن "موسكو تعمل على الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة من السقوط في الهاوية المفتوحة والصراع المسلح مؤكدا أن العلاقات بالفعل على حافة الهاوية".وشدد على أن ضبط النفس والنبرة الهادئة والطبيعة المسؤولة لتصريحات موسكو ترسل إشارة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن روسيا الاتحادية لن تدفع بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى هاوية الحرب المباشرة المفتوحة، ولكنها ستفعل كل شيء لحماية نفسها. سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.وأكد ريابكوف أن روسيا على استعداد حرفيا لاستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان عدم السماح لأي أحد بالتعدى على أمن البلاد والتعديات على أمن الرئيس والقيادة السياسية".قال مدير مركز جي سي آي للدراسات د. آصف ملحم "إن الحرب الحقيقية ليست مع أوكرانيا بل هى مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد فرض هيمنتها على كل دول العالم وهنا يجب أن نتساءل عن ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، فالعقلية الأمريكية تريد أن تحول كل دول العالم إلى ما يشبه الشركات الاقتصادية، وستتحول بعض الدول التي لديها ثروات إلى مادة جاذبة لبعض الشركات الأمريكية التي تطمع في مثل هذه الثروات، لذلك تقوم السياسة الأمريكية على سياسة تقسيم الدول لأنها كلما قسمت هذه الدول كلما سهل التحكم فيها.مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان وبايدن يهدد بعقوبات على الطرفينأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وشدد شكري على أهمية تكاتف الجهود الدولية ووحدة الرسائل الموجهة للأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف، وعدم تدخل أي طرف خارجى بشكل يؤجج النزاع.وكانت مصر دعت أطراف النزاع الجاري في السودان، على ضوء استمرار العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني الشقيق.بينما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على "بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي".وكتب بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه يرى أن الوضع في السودان "يشكل تهديدًا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".وتابع الرئيس الأمريكي إن هذا العنف، الذي خطف بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك، أمر غير معقول، ويجب أن ينتهي".أرجع الباحث السياسي السوداني، استمرار القتال في السودان رغم الهدنة الإنسانية، إلى أن كل طرف لديه أجندته العسكرية التي لم يحقق منها انتصارا يذكر.وذكر أن هناك دولا تستطيع لعب دور في الوساطة والهدنة بين الطرفين، وهناك استجابة من الجانبين لكن بدون التزام كامل، مؤكدا أنه يمكن وقف إطلاق النار عبر تشكيل آلية دولية تتواصل مع الفريقين المتصارعين.مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية يزوران السعودية بشكل منفصلأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، أنه سيزور السعودية، نهاية الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن "ممثلين من الهند والإمارات سيزورون السعودية أيضاً"، لمناقشة "مجالات جديدة للتعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات بينهما، والذي تم توقيعه في أوائل أبريل الماضي، يتماشى مع التوجهات الأميركية، القائمة على سياسة "الردع والدبلوماسية"، مشيراً إلى أن الرياض كانت على اتصال بواشنطن بشأن مجريات المفاوضات التي جرت بين الجانبين طوال الأشهر الماضية.وأضاف سوليفان أن بلاده عملت مع شركائها السعوديين، على مشاركة المعلومات بشأن تهديدات بهجمات إيرانية ضد المملكة، في نوفمبر الماضي، مشدداً على أن "الهجوم لم يحدث بسبب هذا التعاون الأمني الوثيق".في الوقت نفسه يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المملكة، بشكل منفصل، في يونيو المقبل.قال رئيس مركز القرن للدراسات سعد بن عمر "إن الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر اهتماماً لتنشيط العلاقات مع المملكة العربية السعودية، فهناك قضايا بين المملكة والولايات المتحدة مازالت عالقة ولم تكن الصورة واضحة بين الدولتين مثل قضية اليمن وغيرها من الأمور بين المملكة وواشنطن والتي تحتاج إلى الكثير من المناقشات والمباحثات، فهناك زيارة لأكثر من مسئول أمريكي مثل زيارة وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ، فقد قابل أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل شهر واستمع منه لرؤية السعودية في الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله ، ويعتبر هذا مجرد تنسيق وتعاون مستقبلي على أكثر من صعيد".المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2008 بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدةرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ، ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 2008 عند مستوى 3.75%، بما يتماشى مع التوقعات، على خلفية تقهقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو.وقال البنك المركزي في بيان إن "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة. وفي ظل ارتفاع ضغوط التضخم المستمرة قرر مجلس المحافظين رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس".يُعتبر قرار مسؤولي السياسة النقدية اليوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس تقليصاً في وتيرة تشديد السياسة النقدية، بعد رفع تكلفة الاقتراض 50 نقطة أساس ثلاث مرات متتالية، لتُعَدّ بذلك أصغر زيادة يقرها "المركزي الأوروبي" في حربه ضد التضخم العنيد.ويأتي قرار "المركزي الأوروبي" بعدما رفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأربعاء الفائدة 25 نقطة أساس، وتلميحه إلى أنه قد قد يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة إذا ما واجهت القطاع المالي موجة جديدة من الضغوط.وأوضح انه يُنظر إلى رفع الفائدة على أنها مضادة للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي تأخر كثيرا العام الماضي في رفع أسعار الفائدة نتيجة احتمالات تباطوء الاقتصاد في أوروبا، وهو ما يجري الآن في دول كثيرة أهمها ألمانيا التي يتباطأ فيها النمو الاقتصاي في الربع الأول من العام الماضي، وأيضا في الربع الأول من هذا العام.وأكد أن المنطقة العربية والشرق الأوسط تتأثران بخطوة رفع الفائدة نظرا لارتباط عملات هذه الدول بالدولار، وعند رفع الفائدة على الدولار يتم رفع أسعار الفائدة على باقي العملات العربية.

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