https://sputnikarabic.ae/20230505/مي-28-تدمر-هدفا-أوكرانيا-محصنا-فيديو-1076696337.html
"مي 28" تدمر هدفا أوكرانيا محصنا... فيديو
"مي 28" تدمر هدفا أوكرانيا محصنا... فيديو
دمرت طائرة مروحية روسية من طراز "مي 28" هدفا أوكرانيا محصنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:26+0000
2023-05-05T11:26+0000
2023-05-05T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
مروحية هجومية روسية
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام الطيران الروسي بغارات بالصواريخ على النقاط المحصنة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة.خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش تنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046992848_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_3b599a902ba4928f624e5593106b71c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, مروحية هجومية روسية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, مروحية هجومية روسية, أخبار أوكرانيا
"مي 28" تدمر هدفا أوكرانيا محصنا... فيديو
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دمرت طائرة مروحية روسية من طراز "مي 28" هدفا أوكرانيا محصنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام الطيران الروسي بغارات بالصواريخ على النقاط المحصنة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة.
خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش تنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي.