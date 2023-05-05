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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/مي-28-تدمر-هدفا-أوكرانيا-محصنا-فيديو-1076696337.html
"مي 28" تدمر هدفا أوكرانيا محصنا... فيديو
"مي 28" تدمر هدفا أوكرانيا محصنا... فيديو
دمرت طائرة مروحية روسية من طراز "مي 28" هدفا أوكرانيا محصنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:26+0000
2023-05-05T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
مروحية هجومية روسية
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام الطيران الروسي بغارات بالصواريخ على النقاط المحصنة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة.خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش تنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي.
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رصد عسكري, روسيا, مروحية هجومية روسية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, مروحية هجومية روسية, أخبار أوكرانيا

"مي 28" تدمر هدفا أوكرانيا محصنا... فيديو

11:26 GMT 05.05.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن»
مناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن» - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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دمرت طائرة مروحية روسية من طراز "مي 28" هدفا أوكرانيا محصنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام الطيران الروسي بغارات بالصواريخ على النقاط المحصنة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة.
خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش تنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي.
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