https://sputnikarabic.ae/20230505/وزير-البيئة-اللبناني-يحذر-من-خطر-الحرائق-سريعة-الانتشار-1076707671.html
وزير البيئة اللبناني يحذر من خطر الحرائق سريعة الانتشار
وزير البيئة اللبناني يحذر من خطر الحرائق سريعة الانتشار
حذر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين من اندلاع حرائق سريعة الانتشار في ظل الظروف المناخية الاستثنائية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T15:40+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قوله إن "لبنان يشهد طقسا حارا وجافا مصحوبا برياح قوية تطال أغلبية المناطق اللبنانية، مما يزيد من ارتفاع في مؤشر خطر اندلاع الحرائق وتمددها".وشدد الوزير على التحذير من "خطر الحرائق السريعة الانتشار اليوم الجمعة، خصوصا في مناطق الشمال وعكار، وبعلبك والبقاع الغربي والجنوب".ودعا ياسين جميع المواطنين إلى عدم إشعال النار في المناطق المحاذية للغابات لأي سبب، والتبليغ فورا عن أي مصدر للنيران بالقرب أو داخل الغابات.يذكر أن عشرات الجمعيات اللبنانية في بيروت كانت قد نفذت يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، حملة لتعشيب "حرش بيروت" المساحة الخضراء الأكبر في المدينة وذلك بعد أن اندلع حريق في الحرش منذ عدة أيام كاد أن يؤدي إلى كارثة.وتحت عنوان "حريق بالناقص" وبرعاية محافظ مدينة بيروت مروان عبود، ومشاركة فوج الإطفاء وحرس البلدية وعشرات الجمعيات، انطلقت حملة التعشيب تفاديا للمزيد من الحرائق.وقال أحمد البخاري قائد في كشافة المشاريع – مفوضية بيروت لـ"سبوتنيك"، إننا "أحببنا المشاركة في هذا النشاط البيئي كجمعية كشفية لنحافظ قدر المستطاع على البيئة بشكل عام وحرش بيروت بشكل خاص، لأنه المنطقة الخضراء الوحيدة في بيروت، وما نقوم به هو خطوة استباقية لمنع حدوث كارثة الحرائق، الحرش ممتلئ بالأعشاب اليابسة القابلة للاشتعال نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة".
https://sputnikarabic.ae/20221112/لبنان-يعلن-تراجع-خطر-حرائق-الغابات-1070083432.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
وزير البيئة اللبناني يحذر من خطر الحرائق سريعة الانتشار
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حذر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين من اندلاع حرائق سريعة الانتشار في ظل الظروف المناخية الاستثنائية.
ونقلت الوكالة
الوطنية للإعلام عن الوزير قوله إن "لبنان يشهد طقسا حارا وجافا مصحوبا برياح قوية تطال أغلبية المناطق اللبنانية، مما يزيد من ارتفاع في مؤشر خطر اندلاع الحرائق وتمددها".
وشدد الوزير على التحذير من "خطر الحرائق السريعة الانتشار اليوم الجمعة، خصوصا في مناطق الشمال وعكار، وبعلبك والبقاع الغربي والجنوب".
12 نوفمبر 2022, 09:02 GMT
ودعا ياسين جميع المواطنين إلى عدم إشعال النار في المناطق المحاذية للغابات لأي سبب، والتبليغ فورا عن أي مصدر للنيران بالقرب أو داخل الغابات.
يذكر أن عشرات الجمعيات اللبنانية في بيروت كانت قد نفذت يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، حملة لتعشيب "حرش بيروت"
المساحة الخضراء الأكبر في المدينة وذلك بعد أن اندلع حريق في الحرش منذ عدة أيام كاد أن يؤدي إلى كارثة.
وتحت عنوان "حريق بالناقص" وبرعاية محافظ مدينة بيروت مروان عبود، ومشاركة فوج الإطفاء وحرس البلدية وعشرات الجمعيات، انطلقت حملة التعشيب تفاديا للمزيد من الحرائق.
وقال أحمد البخاري قائد في كشافة المشاريع – مفوضية بيروت لـ"سبوتنيك"، إننا "أحببنا المشاركة في هذا النشاط البيئي كجمعية كشفية لنحافظ قدر المستطاع على البيئة بشكل عام وحرش بيروت بشكل خاص، لأنه المنطقة الخضراء الوحيدة في بيروت، وما نقوم به هو خطوة استباقية لمنع حدوث كارثة الحرائق، الحرش ممتلئ بالأعشاب اليابسة القابلة للاشتعال نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة".