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سوليفان: نعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

سوليفان: نعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T11:41+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية في نهاية هذا الأسبوع.ونقلت الصحيفة العبرية عن سوليفان أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما اتفاقا لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هناك ملفين سيناقشهما سوليفان خلال زيارته المرتقبة للمملكة، وهي محاولة الدفع قدما للتطبيع بين تل أبيب والرياض، والملف النووي الإيراني.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة". وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.

https://sputnikarabic.ae/20230415/مسؤولو-البيت-الأبيض-يجرون-محادثات-بناءة-مع-السعودية-1075961068.html

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