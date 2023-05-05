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سوليفان: نعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل
سوليفان: نعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:41+0000
2023-05-05T11:41+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية في نهاية هذا الأسبوع.ونقلت الصحيفة العبرية عن سوليفان أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما اتفاقا لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هناك ملفين سيناقشهما سوليفان خلال زيارته المرتقبة للمملكة، وهي محاولة الدفع قدما للتطبيع بين تل أبيب والرياض، والملف النووي الإيراني.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة". وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20230415/مسؤولو-البيت-الأبيض-يجرون-محادثات-بناءة-مع-السعودية-1075961068.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار الخليج , السعودية, أخبار الهند اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار الخليج , السعودية, أخبار الهند اليوم

سوليفان: نعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

11:41 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية في نهاية هذا الأسبوع.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
مسؤولو البيت الأبيض يجرون محادثات بناءة مع السعودية
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ونقلت الصحيفة العبرية عن سوليفان أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما اتفاقا لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هناك ملفين سيناقشهما سوليفان خلال زيارته المرتقبة للمملكة، وهي محاولة الدفع قدما للتطبيع بين تل أبيب والرياض، والملف النووي الإيراني.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال سوليفان: "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتها".

وأضاف: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة". وأشار إلى أن "الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات".
وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن "التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع".
يأتي ذلك في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات المتوترة في الآونة الأخيرة مع الرياض.
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