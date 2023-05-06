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أبي أحمد: الخطوط الجوية الإثيوبية أصبحت فخرا لأفريقيا
أبي أحمد: الخطوط الجوية الإثيوبية أصبحت فخرا لأفريقيا
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد: إن النمو الذي حققته الخطوط الجوية الإثيوبية يجعلها تتحول إلى مصدر فخر للقارة الأفريقية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T17:41+0000
2023-05-06T17:41+0000
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جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الثانية من فندق "سكاي لايت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 155 مليون دولار.وتابع: "ما حققته الخطوط الجوية الإثيوبية عبر الزمان يجعلها فخرا لأفريقيا"، مشيرا إلى أن منهجها المؤسسي يمكن أن يتعلم منه الآخرون.ويرى رئيس وزراء إثيوبيا أن العاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية يمثلون نموذجا للإثيوبيين، مؤكدا ضرورة أن يرتبط ذلك بالأنشطة المختلفة التي تجري لتطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء البلاد.ولفتت الوكالة إلى أن إثيوبيا أنشأت فندق "سكاي لايت" لتلبية احتياجات ركاب الترانزيت الذين يتوافدون إلى أديس أبابا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الفندق التي تم افتتاحها، مجهزة بمرافق ترفيهية حديثة.
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أبي أحمد: الخطوط الجوية الإثيوبية أصبحت فخرا لأفريقيا

17:41 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASمطار أديس أبابا بول الدولي في أثيوبيا
مطار أديس أبابا بول الدولي في أثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد: إن النمو الذي حققته الخطوط الجوية الإثيوبية يجعلها تتحول إلى مصدر فخر للقارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الثانية من فندق "سكاي لايت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 155 مليون دولار.
وقال أبي أحمد: "الافتتاح الكبير للفندق يعد شاهدا على أن أديس أبابا أصبحت مركزا قاريا رئيسيا للسفر، وأنها تمتلك القدرة على تلبية احتياجات زوارها بما تملكه من مرافق".
وتابع: "ما حققته الخطوط الجوية الإثيوبية عبر الزمان يجعلها فخرا لأفريقيا"، مشيرا إلى أن منهجها المؤسسي يمكن أن يتعلم منه الآخرون.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
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ويرى رئيس وزراء إثيوبيا أن العاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية يمثلون نموذجا للإثيوبيين، مؤكدا ضرورة أن يرتبط ذلك بالأنشطة المختلفة التي تجري لتطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت الوكالة إلى أن إثيوبيا أنشأت فندق "سكاي لايت" لتلبية احتياجات ركاب الترانزيت الذين يتوافدون إلى أديس أبابا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الفندق التي تم افتتاحها، مجهزة بمرافق ترفيهية حديثة.
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