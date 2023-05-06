https://sputnikarabic.ae/20230506/أبي-أحمد-الخطوط-الجوية-الإثيوبية-أصبحت-فخرا-لأفريقيا-1076735783.html

أبي أحمد: الخطوط الجوية الإثيوبية أصبحت فخرا لأفريقيا

أبي أحمد: الخطوط الجوية الإثيوبية أصبحت فخرا لأفريقيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد: إن النمو الذي حققته الخطوط الجوية الإثيوبية يجعلها تتحول إلى مصدر فخر للقارة الأفريقية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الثانية من فندق "سكاي لايت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 155 مليون دولار.وتابع: "ما حققته الخطوط الجوية الإثيوبية عبر الزمان يجعلها فخرا لأفريقيا"، مشيرا إلى أن منهجها المؤسسي يمكن أن يتعلم منه الآخرون.ويرى رئيس وزراء إثيوبيا أن العاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية يمثلون نموذجا للإثيوبيين، مؤكدا ضرورة أن يرتبط ذلك بالأنشطة المختلفة التي تجري لتطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء البلاد.ولفتت الوكالة إلى أن إثيوبيا أنشأت فندق "سكاي لايت" لتلبية احتياجات ركاب الترانزيت الذين يتوافدون إلى أديس أبابا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الفندق التي تم افتتاحها، مجهزة بمرافق ترفيهية حديثة.

https://sputnikarabic.ae/20220819/طيران-إثيوبيا-يصدر-بيانا-بعد-واقعة-نوم-طيارين-لها-خلال-رحلة-قادمة-من-الخرطوم-1066638422.html

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