https://sputnikarabic.ae/20230506/أجنحة-الشام-تسير-رحلات-جوية-لإجلاء-السوريين-من-السودان-1076728903.html

أجنحة الشام تسير رحلات جوية لإجلاء السوريين من السودان

أجنحة الشام تسير رحلات جوية لإجلاء السوريين من السودان

صرح مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، بتسيير رحلات جوية مجانية من مطار بورتسودان السوداني إلى العاصمة دمشق لإجلاء الرعايا... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T14:21+0000

2023-05-06T14:21+0000

2023-05-06T14:21+0000

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وقال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "تضامنا مع أهلنا السوريين في السودان تقدم الشركة الدعم والسند لهم وتنقلهم بشكل آمن ومجاني إلى سوريا، ونفذنا رحلتين جويتين مجانا عملا بتوجيهات من الدولة السورية".وأكد الساطع على ضرورة توجه السوريين الراغبين في العودة إلى السفارة السورية في الخرطوم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم ليكون لدى السفارة علم بعدد الراغبين بالعودة وتنظيم الرحلات على هذا الأساس، موضحا أن الأعداد كبيرة جدا والجهود المبذولة من قبل الشركة والسفارة والصليب الأحمر أيضا كبيرة جدا لتسهيل عودتهم.

https://sputnikarabic.ae/20230501/من-بينهم-مواطنون-أوكران-السفارة-الروسية-في-الخرطوم-تجلي-203-أشخاص-من-السودان-1076541423.html

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تقارير سبوتنيك, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم