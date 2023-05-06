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https://sputnikarabic.ae/20230506/أجنحة-الشام-تسير-رحلات-جوية-لإجلاء-السوريين-من-السودان-1076728903.html
أجنحة الشام تسير رحلات جوية لإجلاء السوريين من السودان
أجنحة الشام تسير رحلات جوية لإجلاء السوريين من السودان
صرح مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، بتسيير رحلات جوية مجانية من مطار بورتسودان السوداني إلى العاصمة دمشق لإجلاء الرعايا... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T14:21+0000
2023-05-06T14:21+0000
تقارير سبوتنيك
عملية إجلاء
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أخبار سوريا اليوم
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وقال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "تضامنا مع أهلنا السوريين في السودان تقدم الشركة الدعم والسند لهم وتنقلهم بشكل آمن ومجاني إلى سوريا، ونفذنا رحلتين جويتين مجانا عملا بتوجيهات من الدولة السورية".وأكد الساطع على ضرورة توجه السوريين الراغبين في العودة إلى السفارة السورية في الخرطوم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم ليكون لدى السفارة علم بعدد الراغبين بالعودة وتنظيم الرحلات على هذا الأساس، موضحا أن الأعداد كبيرة جدا والجهود المبذولة من قبل الشركة والسفارة والصليب الأحمر أيضا كبيرة جدا لتسهيل عودتهم.
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تقارير سبوتنيك, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, عملية إجلاء, أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم

أجنحة الشام تسير رحلات جوية لإجلاء السوريين من السودان

14:21 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
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حصري
صرح مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، بتسيير رحلات جوية مجانية من مطار بورتسودان السوداني إلى العاصمة دمشق لإجلاء الرعايا السوريين العالقين هناك.
وقال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "تضامنا مع أهلنا السوريين في السودان تقدم الشركة الدعم والسند لهم وتنقلهم بشكل آمن ومجاني إلى سوريا، ونفذنا رحلتين جويتين مجانا عملا بتوجيهات من الدولة السورية".

وأضاف الساطع: "الرحلة الأولى كانت في الـ 2 من أيار/مايو الجاري، التي كانت ممتلئة بالسوريين العائدين من بورتسودان بسبب الظروف الراهنة هناك، كما تم تسيير رحلة جوية أخرى في الـ 3 من هذا الشهر ضمن توجه وسياسة الشركة الدائمة في إطار مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية كواجب وليس فقط مبادرة، للوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه الظروف وويلات الحرب التي يشهدها السودان، آملين عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد العربي الشقيق".

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وأكد الساطع على ضرورة توجه السوريين الراغبين في العودة إلى السفارة السورية في الخرطوم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم ليكون لدى السفارة علم بعدد الراغبين بالعودة وتنظيم الرحلات على هذا الأساس، موضحا أن الأعداد كبيرة جدا والجهود المبذولة من قبل الشركة والسفارة والصليب الأحمر أيضا كبيرة جدا لتسهيل عودتهم.
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