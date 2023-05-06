https://sputnikarabic.ae/20230506/أمريكا-تخطط-لتزويد-تايوان-بأسلحة-بقيمة-500-مليون-دولار-1076724562.html
أمريكا تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار
أمريكا تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار
تخطط الإدارة الأمريكية بشكل عاجل لإرسال أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T12:22+0000
2023-05-06T12:22+0000
2023-05-06T12:22+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقوم بإعداد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.وستقوم واشنطن استخدام آليات التمويل السريع في هذه الصفقة، كما هو متبع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية التي تم تبنيها في ديسمبر/كانون الأول 2022، تنص على تخصيص مليون دولار لدعم تايوان.لكن آليات التمويل السريع تسمح بإرسال الأسلحة والمعدات من المخزونات الحالية وفقا لمرسوم رئاسي لتخفيض هذه المخزونات.وسيسمح هذا للبيت الأبيض بتجاوز عملية التعاقد وإنتاج الأسلحة، التي تستغرق وقتا طويلا.وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين.وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230428/غواصات-مسيرة-البحرية-الأمريكية-تكشف-عن-خطة-جديدة-لـتغيير-قواعد-اللعبة-في-تايوان-1076441693.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
أمريكا تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار
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تخطط الإدارة الأمريكية بشكل عاجل لإرسال أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقوم بإعداد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.
وستقوم واشنطن استخدام آليات التمويل السريع في هذه الصفقة، كما هو متبع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية التي تم تبنيها في ديسمبر/كانون الأول 2022، تنص على تخصيص مليون دولار لدعم تايوان
.
لكن آليات التمويل السريع تسمح بإرسال الأسلحة والمعدات من المخزونات الحالية وفقا لمرسوم رئاسي لتخفيض هذه المخزونات.
وسيسمح هذا للبيت الأبيض بتجاوز عملية التعاقد وإنتاج الأسلحة، التي تستغرق وقتا طويلا.
وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين.
وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة
لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.