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https://sputnikarabic.ae/20230506/أوراوا-الياباني-يهزم-الهلال-السعودي-ويتوج-بطلا-لدوري-أبطال-آسيا-فيديو-1076722902.html
أوراوا الياباني يهزم الهلال السعودي ويتوج بطلا لدوري أبطال آسيا... فيديو
أوراوا الياباني يهزم الهلال السعودي ويتوج بطلا لدوري أبطال آسيا... فيديو
توّج أوراوا ريد دياموندز بطلا لدوري أبطال آسيا 2022 بعد فوزه بنتيجة 1-0 على الهلال السعودي في إياب نهائي المسابقة اليوم السبت. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T11:24+0000
2023-05-06T11:24+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
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سجل هدف المباراة الوحيد آندري كاريلو لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.واستغل الفريق الياباني تعادله 1/1 مع الهلال في الذهاب لتنتهي النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب لصالحه 2-1.ورفع أوراوا ريد دياموندز رصيده إلى 3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، في حين أن الهلال أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.وكان الفريق الياباني قد أحرز لقب دوري أبطال آسيا أعوام 2007 و2017 و2022.
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار

أوراوا الياباني يهزم الهلال السعودي ويتوج بطلا لدوري أبطال آسيا... فيديو

11:24 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 /
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توّج أوراوا ريد دياموندز بطلا لدوري أبطال آسيا 2022 بعد فوزه بنتيجة 1-0 على الهلال السعودي في إياب نهائي المسابقة اليوم السبت.
سجل هدف المباراة الوحيد آندري كاريلو لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.
واستغل الفريق الياباني تعادله 1/1 مع الهلال في الذهاب لتنتهي النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب لصالحه 2-1.
ورفع أوراوا ريد دياموندز رصيده إلى 3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، في حين أن الهلال أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.
وكان الفريق الياباني قد أحرز لقب دوري أبطال آسيا أعوام 2007 و2017 و2022.
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