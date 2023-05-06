https://sputnikarabic.ae/20230506/إصابة-7-جنود-من-قوات-حفظ-السلام-الأممية-بانفجار-في-مالي-1076739137.html
إصابة 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار في مالي
إصابة 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار في مالي
قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، إن 7 من عناصرها أصيبوا، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف قافلة تابعة لها. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T19:34+0000
2023-05-06T19:34+0000
2023-05-06T19:34+0000
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وفي تغريدة على تويتر قالت البعثة: "استهدف انفجار عبوة ناسفة اليوم 6 مايو قافلة قوة مينوسما، على بعد 34 كم شمال مدينة دوينزا".وأشارت إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 7 من قوات حفظ السلام التابعين لها، "يتلقون حاليا الرعاية الطبية المناسبة".وأوضحت "مينوسما" أنه تم تسجيل 6 حوادث عبوات ناسفة مرتجلة في منطقة وسط مالي منذ بداية العام الجاري 2023.وفي العام الماضي 2022، قُتل 14 شخصا من بعثة "مينوسما" في مالي، لتصبح أكثر قوات حفظ السلام الأممية التي تمنى بخسائر خلال العام.وتأسست "مينوسما" التي تضم حاليا 17606 عسكريا وشرطيا، بموجب قرار صدر في 25 أبريل/ نيسان 2013 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتكون تلك البعثة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية.ومن وقت إلى آخر تشن تنظيمات متطرفة تنشط في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، هجمات تستهدف الثكنات العسكرية وقوات السلام الأممية.
https://sputnikarabic.ae/20221217/مقتل-فردين-من-قوات-حفظة-السلام-التابعة-للأمم-المتحدة-في-مالي--1071283817.html
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الأخبار, أخبار مالي, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار مالي, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار في مالي
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قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، إن 7 من عناصرها أصيبوا، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف قافلة تابعة لها.
وفي تغريدة على تويتر قالت البعثة: "استهدف انفجار عبوة ناسفة اليوم 6 مايو قافلة قوة مينوسما، على بعد 34 كم شمال مدينة دوينزا".
وأشارت إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 7 من قوات حفظ السلام التابعين لها، "يتلقون حاليا الرعاية الطبية المناسبة".
وأوضحت "مينوسما
" أنه تم تسجيل 6 حوادث عبوات ناسفة مرتجلة في منطقة وسط مالي منذ بداية العام الجاري 2023.
وفي العام الماضي 2022، قُتل 14 شخصا من بعثة "مينوسما" في مالي، لتصبح أكثر قوات حفظ السلام الأممية
التي تمنى بخسائر خلال العام.
17 ديسمبر 2022, 04:19 GMT
وتأسست "مينوسما" التي تضم حاليا 17606 عسكريا وشرطيا، بموجب قرار صدر في 25 أبريل/ نيسان 2013 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتكون تلك البعثة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية.
ومن وقت إلى آخر تشن تنظيمات متطرفة تنشط في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي
بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، هجمات تستهدف الثكنات العسكرية وقوات السلام الأممية.