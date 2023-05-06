https://sputnikarabic.ae/20230506/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الفيضانات-في-الكونغو-إلى-نحو-200-1076738502.html
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الكونغو إلى نحو 200
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الكونغو إلى نحو 200
ارتفعت حصيلة فيضانات مفاجئة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 200 قتيل. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T19:09+0000
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2023-05-06T19:09+0000
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وقال ثيو كاسي، حاكم جنوب كيفو، إن أمطارًا غزيرة سقطت في قريتي بوشوشو ونياموكوبي وتسببت في فيضان الأنهار يوم الخميس.وقدر كاسي عدد القتلى عند 176 يوم أمس الجمعة، وقال إن آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. ومع ذلك قال كاسول مارتن، عضو المجتمع المدني المحلي، إنه تم العثور على 227 جثة.وقال الطبيب روبرت ماسامبا إن الناجين المصابين يتدفقون منذ مساء الخميس، مضيفا "فريقي وأنا لم ننم. لقد استقبلنا 56 مصابا، 80 في المائة منهم مصابين بكسور".وأعرب الرئيس فيليكس تشيسكيدي عن تعازيه لأسر الضحايا في تغريدة على تويتر.وقال: "يقدم رئيس الدولة فيليكس أنطوان تشيسكيدي، خالص تعازيه لأسر ضحايا السيول الغزيرة التي تسببت في أضرار مدمرة، في الفترة من 3 إلى 4 مايو 2023، في بوشوشو ومينوفا، في إقليم كاليهي (جنوب كيفو)".في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم بعد أن دمرت الفيضانات أجزاء من كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.ولقى أكثر من 682 شخصا مصرعهم وشُرد الآلاف بسبب مزيج من الفيضانات والانهيارات الطينية والأعاصير في بلدان مثل كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وملاوي وموزمبيق والنيجر، ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا.ويحذر الخبراء من أن أفريقيا قد تواجه زيادة في انعدام الأمن الغذائي وأزمة هجرة غير مسبوقة من الريف إلى الحضر إذا استمرت الفيضانات.
https://sputnikarabic.ae/20230506/سلطات-مصرع-176-شخصا-على-الأقل-جراء-فيضانات-شرقي-الكونغو-1076712832.html
https://sputnikarabic.ae/20221213/مصرع-100-شخص-جراء-الأمطار-الغزيرة-في-الكونغو-الديمقراطية--1071176203.html
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الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الكونغو إلى نحو 200
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ارتفعت حصيلة فيضانات مفاجئة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 200 قتيل.
وقال ثيو كاسي، حاكم جنوب كيفو، إن أمطارًا غزيرة سقطت في قريتي بوشوشو ونياموكوبي وتسببت في فيضان الأنهار يوم الخميس.
وقدر كاسي عدد القتلى عند 176 يوم أمس الجمعة، وقال إن آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. ومع ذلك قال كاسول مارتن، عضو المجتمع المدني المحلي، إنه تم العثور على 227 جثة.
وأضاف: "الناس ينامون في العراء، والمدارس والمستشفيات جرفت بعيدا".
وقال الطبيب روبرت ماسامبا إن الناجين المصابين يتدفقون منذ مساء الخميس، مضيفا "فريقي وأنا لم ننم. لقد استقبلنا 56 مصابا، 80 في المائة منهم مصابين بكسور".
وأعرب الرئيس فيليكس تشيسكيدي عن تعازيه لأسر الضحايا في تغريدة على تويتر.
وقال: "يقدم رئيس الدولة فيليكس أنطوان تشيسكيدي، خالص تعازيه لأسر ضحايا السيول الغزيرة التي تسببت في أضرار مدمرة، في الفترة من 3 إلى 4 مايو 2023، في بوشوشو ومينوفا، في إقليم كاليهي (جنوب كيفو)".
في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم بعد أن دمرت الفيضانات أجزاء من كينشاسا
، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
13 ديسمبر 2022, 20:05 GMT
ولقى أكثر من 682 شخصا مصرعهم وشُرد الآلاف بسبب مزيج من الفيضانات والانهيارات الطينية والأعاصير في بلدان مثل كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وملاوي وموزمبيق والنيجر، ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا.
ويحذر الخبراء من أن أفريقيا قد تواجه زيادة في انعدام الأمن الغذائي
وأزمة هجرة غير مسبوقة من الريف إلى الحضر إذا استمرت الفيضانات.