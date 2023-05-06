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https://sputnikarabic.ae/20230506/الاتحاد-الأوروبي-يجد-طريقة-لإعادة-اللاجئين-الأوكرانيين-1076716667.html
الاتحاد الأوروبي يجد طريقة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين
الاتحاد الأوروبي يجد طريقة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي تقدم بمشروع قانون لتحفيز اللاجئين الأوكرانيين على العودة إلى بلادهم بمزايا اجتماعية إضافية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T07:56+0000
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العالم
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وذكرت صحيفة "آيرش أكزامينر" الأيرلندية أن الاتحاد الأوروبي نشر تقريرا يحدد الخيارات المتعلقة بكيفية تعامل الأوروبيين مع اللاجئين الأوكرانيين.وتتضمن إحدى الاستراتيجيات تشجيع العودة الطوعية، حيث سيتم دعم المهاجرين ماديًا لبعض الوقت بعد عودتهم إلى ديارهم.كما سيتمكن اللاجئون الذين عثورا على وظيفة أو بدؤوا الدراسة من الحصول على تصريح إقامة. وزعمت الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يخططون أيضًا لتطوير برنامج مشترك مع كييف لإعادة دمج الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-تخصيص-مليار-يورو-لشراء-قذائف-وصواريخ-لأوكرانيا-1076707803.html
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الاتحاد الأوروبي يجد طريقة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين

07:56 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي تقدم بمشروع قانون لتحفيز اللاجئين الأوكرانيين على العودة إلى بلادهم بمزايا اجتماعية إضافية.
وذكرت صحيفة "آيرش أكزامينر" الأيرلندية أن الاتحاد الأوروبي نشر تقريرا يحدد الخيارات المتعلقة بكيفية تعامل الأوروبيين مع اللاجئين الأوكرانيين.
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أمس, 15:46 GMT
وتتضمن إحدى الاستراتيجيات تشجيع العودة الطوعية، حيث سيتم دعم المهاجرين ماديًا لبعض الوقت بعد عودتهم إلى ديارهم.
كما سيتمكن اللاجئون الذين عثورا على وظيفة أو بدؤوا الدراسة من الحصول على تصريح إقامة.
وزعمت الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يخططون أيضًا لتطوير برنامج مشترك مع كييف لإعادة دمج الأوكرانيين.
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