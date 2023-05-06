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https://sputnikarabic.ae/20230506/البحرية-الإيرانية-تعلن-تزويد-السفن-الحربية-بصواريخ-كروز-أبو-مهدي-المهندس-1076718759.html
البحرية الإيرانية تعلن تزويد السفن الحربية بصواريخ كروز "أبو مهدي المهندس"
البحرية الإيرانية تعلن تزويد السفن الحربية بصواريخ كروز "أبو مهدي المهندس"
أعلنت بحرية الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن "تجهيز مدمرات القوة البحرية للجيش الإيراني بصواريخ كروز الشهيد أبو مهدي المهندس". 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T09:32+0000
2023-05-06T09:32+0000
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وشدد قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، على "أن هذا العمل قد تم تنفيذه"، موضحا أنه "سوف يتم إزاحة الستار عن هذه الصواريخ"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكان قائد القوة البحرية الإيرانية السابق، الأميرال حسين خانزادي، أعلن تسليم صاروخ كروز الإيراني، طويل المدى، الذي أطلق عليه إسم "الشهيد أبو مهدي"، إلى بحرية الجيش قريبا.وفي تصريح له من مدينة بندر عباس، خلال تقديمه عددا من القادة الجدد للأسطول البحري جنوبي البلاد، صرح الأدميرال خانزادي بأن المجموعة الصاروخية تعد بمثابة اليد الطولى الضامنة لأمن واقتدار البلاد.وأوضح أن بلاده تمكنت في ظل الهمم العالية لأبناء البلاد من تصنيع صواريخ "قادر" و"قدير" بمدى 300 كم وصواريخ كروز البحرية، وسيتم وضع صاروخ كروز "طلائية"، والذي أطلق عليه اسم "أبو مهدي"، تحت تصرف القوة البحرية.وأعلن وزير الدفاع الإيراني السابق العميد أمير حاتمي، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
https://sputnikarabic.ae/20200820/إيران-تعلن-عن-تطور-عسكري-جديد-باسم-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-فيديو-1046314658.html
https://sputnikarabic.ae/20200823/إيران-تعلن-تسليم-صاروخ-كروز-الشهيد-أبو-مهدي-إلى-بحرية-الجيش-قريبا-1046335500.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

البحرية الإيرانية تعلن تزويد السفن الحربية بصواريخ كروز "أبو مهدي المهندس"

09:32 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREصاروخ باليستي في إيران
صاروخ باليستي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلنت بحرية الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن "تجهيز مدمرات القوة البحرية للجيش الإيراني بصواريخ كروز الشهيد أبو مهدي المهندس".
وشدد قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، على "أن هذا العمل قد تم تنفيذه"، موضحا أنه "سوف يتم إزاحة الستار عن هذه الصواريخ"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وكان قائد القوة البحرية الإيرانية السابق، الأميرال حسين خانزادي، أعلن تسليم صاروخ كروز الإيراني، طويل المدى، الذي أطلق عليه إسم "الشهيد أبو مهدي"، إلى بحرية الجيش قريبا.
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2020
إيران تعلن عن تطور عسكري جديد باسم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس... فيديو
20 أغسطس 2020, 08:03 GMT
وفي تصريح له من مدينة بندر عباس، خلال تقديمه عددا من القادة الجدد للأسطول البحري جنوبي البلاد، صرح الأدميرال خانزادي بأن المجموعة الصاروخية تعد بمثابة اليد الطولى الضامنة لأمن واقتدار البلاد.
وأوضح أن بلاده تمكنت في ظل الهمم العالية لأبناء البلاد من تصنيع صواريخ "قادر" و"قدير" بمدى 300 كم وصواريخ كروز البحرية، وسيتم وضع صاروخ كروز "طلائية"، والذي أطلق عليه اسم "أبو مهدي"، تحت تصرف القوة البحرية.
صاروخ كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2020
إيران تعلن تسليم صاروخ كروز "الشهيد أبو مهدي" إلى بحرية الجيش قريبا
23 أغسطس 2020, 16:40 GMT
وأعلن وزير الدفاع الإيراني السابق العميد أمير حاتمي، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".
وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
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