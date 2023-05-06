https://sputnikarabic.ae/20230506/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-المشتبه-بهما-في-إطلاق-النار-على-مستوطنة-أفني-حيفتس-1076716246.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المشتبه بهما في إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المشتبه بهما في إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "قواته قتلت المشتبه بهما في عملية إطلاق النار على مستوطنة أفني حيفتس قبل 4 أيام". 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T07:01+0000
2023-05-06T07:01+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، بأن "الجيش قتل في مخيم نور الشمس للاجئين المشتبه بهما في هجوم إطلاق نار على أفني حفيتس قبل 4 أيام، حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، إصابة ثلاث مستوطِنات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "آفني حيفتس" بالضفة الغربية، مضيفة أن أضرارا لحقت بمركبتين إسرائيليتين أُطلق النار عليهما بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية.وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، في فبراير/ شباط الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فقد "قرر الكابينيت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
https://sputnikarabic.ae/20230420/إصابات-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-بيتا-قضاء-نابلس-شمالي-الضفة-الغربية-1076134950.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المشتبه بهما في إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس"
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "قواته قتلت المشتبه بهما في عملية إطلاق النار على مستوطنة أفني حيفتس قبل 4 أيام".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، بأن "الجيش قتل في مخيم نور الشمس للاجئين المشتبه بهما في هجوم إطلاق نار على أفني حفيتس قبل 4 أيام، حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، إصابة ثلاث مستوطِنات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "آفني حيفتس" بالضفة الغربية، مضيفة أن أضرارا لحقت بمركبتين إسرائيليتين أُطلق النار عليهما بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية.
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، في فبراير/ شباط الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية
في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فقد "قرر الكابينيت
شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".