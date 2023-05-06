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https://sputnikarabic.ae/20230506/الحكومة-الفلسطينية-مقتل-شابين-في-طولكرم-إرهاب-منظم-تمارسه-إسرائيل-1076726821.html
الحكومة الفلسطينية: مقتل شابين في طولكرم إرهاب منظم تمارسه إسرائيل
الحكومة الفلسطينية: مقتل شابين في طولكرم إرهاب منظم تمارسه إسرائيل
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "مقتل الشابين الفلسطينيين سامر الشافعي وحمزة خريوش، صباح اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T13:41+0000
2023-05-06T13:41+0000
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وقال اشتية، في بيان له، إن "الشهيدين الشافعي وخريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا حيث يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفها بـ "الجرائم المروعة"، معتبرا أن "استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها ناجم عن غياب المعايير الدولية الموحدة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب".وقتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الإسرائيلية، حسب وصفها.يذكر أن 110 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحكومة الفلسطينية: مقتل شابين في طولكرم إرهاب منظم تمارسه إسرائيل

13:41 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE
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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "مقتل الشابين الفلسطينيين سامر الشافعي وحمزة خريوش، صباح اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية".
وقال اشتية، في بيان له، إن "الشهيدين الشافعي وخريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا حيث يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفها بـ "الجرائم المروعة"، معتبرا أن "استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها ناجم عن غياب المعايير الدولية الموحدة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب".
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
"حماس": جريمة إسرائيل في طولكرم لن تمر دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته
08:00 GMT
وقتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المشتبه بهما في إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس"
07:01 GMT
وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الإسرائيلية، حسب وصفها.
يذكر أن 110 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
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