https://sputnikarabic.ae/20230506/الحكومة-الفلسطينية-مقتل-شابين-في-طولكرم-إرهاب-منظم-تمارسه-إسرائيل-1076726821.html

الحكومة الفلسطينية: مقتل شابين في طولكرم إرهاب منظم تمارسه إسرائيل

الحكومة الفلسطينية: مقتل شابين في طولكرم إرهاب منظم تمارسه إسرائيل

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "مقتل الشابين الفلسطينيين سامر الشافعي وحمزة خريوش، صباح اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T13:41+0000

2023-05-06T13:41+0000

2023-05-06T13:41+0000

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وقال اشتية، في بيان له، إن "الشهيدين الشافعي وخريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا حيث يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفها بـ "الجرائم المروعة"، معتبرا أن "استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها ناجم عن غياب المعايير الدولية الموحدة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب".وقتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الإسرائيلية، حسب وصفها.يذكر أن 110 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

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