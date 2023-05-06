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https://sputnikarabic.ae/20230506/الخارجية-الأردنية-السعودية-تقوم-بدور-مهم-لجمع-أطراف-الأزمة-السودانية-1076740631.html
الخارجية الأردنية: السعودية تقوم بدور مهم لجمع أطراف الأزمة السودانية
الخارجية الأردنية: السعودية تقوم بدور مهم لجمع أطراف الأزمة السودانية
رحب الأردن بعقد محادثات أولية بين أطراف الأزمة السودانية في جدة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T20:54+0000
2023-05-06T20:56+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان ترحب بعقد محادثات أولية اليوم السبت، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأوضحت الوزارة أن الرياض وواشنطن تقومان بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان، وأنها تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى وقف القتال، حتى لا يتعرض الشعب السوداني للمزيد من المعاناة.ولفتت الوزارة إلى أن الأردن يأمل في أن تسهم المباحثات في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.يذكر أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توجها مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، لبدء المفاوضات بينهما، كما أصدرت الرياض بيانا رحبت فيه ببدء المحادثات الأولية بين الطرفين.وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، بينما دفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230506/مصر-نتطلع-لأن-تسفر-محادثات-جدة-عن-وقف-شامل-ودائم-لإطلاق-النار-في-السودان-1076736106.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية

الخارجية الأردنية: السعودية تقوم بدور مهم لجمع أطراف الأزمة السودانية

20:54 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 20:56 GMT 06.05.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayوقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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رحب الأردن بعقد محادثات أولية بين أطراف الأزمة السودانية في جدة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان ترحب بعقد محادثات أولية اليوم السبت، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضحت الوزارة أن الرياض وواشنطن تقومان بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان، وأنها تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى وقف القتال، حتى لا يتعرض الشعب السوداني للمزيد من المعاناة.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
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17:44 GMT
ولفتت الوزارة إلى أن الأردن يأمل في أن تسهم المباحثات في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
يذكر أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توجها مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، لبدء المفاوضات بينهما، كما أصدرت الرياض بيانا رحبت فيه ببدء المحادثات الأولية بين الطرفين.
وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، بينما دفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.
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