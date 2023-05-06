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https://sputnikarabic.ae/20230506/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تفجير-سيارة-بريليبين-واشنطن-ولندن-مسؤولتان-بشكل-مباشر-1076720887.html
الخارجية الروسية تعلق على تفجير سيارة بريليبين: واشنطن ولندن مسؤولتان بشكل مباشر
الخارجية الروسية تعلق على تفجير سيارة بريليبين: واشنطن ولندن مسؤولتان بشكل مباشر
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الانفجار الذي استهدف سيارة السياسي الروسي البارز، زاخار بريليبين. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T10:33+0000
2023-05-06T10:33+0000
روسيا
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وحملت زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المسؤولية عن الحادث الذي جرى مع بريليبين.وأكدت زاخاروفا أن هذه الدول الغربية قامت بدعم ومساعدة خلية إرهابية أخرى، وهي نظام كييف.وأعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230506/انفجار-عبوة-ناسفة-في-سيارة-إعلامي-بمدينة-نيجني-نوفغورود-الروسية-1076719157.html
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الخارجية الروسية تعلق على تفجير سيارة بريليبين: واشنطن ولندن مسؤولتان بشكل مباشر

10:33 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الانفجار الذي استهدف سيارة السياسي الروسي البارز، زاخار بريليبين.
وحملت زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المسؤولية عن الحادث الذي جرى مع بريليبين.
وأكدت زاخاروفا أن هذه الدول الغربية قامت بدعم ومساعدة خلية إرهابية أخرى، وهي نظام كييف.
السياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
انفجار عبوة ناسفة بسيارة السياسي والكاتب الروسي بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود
09:38 GMT
وأعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
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