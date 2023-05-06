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https://sputnikarabic.ae/20230506/الداخلية-الروسية-تعلن-القبض-على-المسؤول-المحتمل-عن-عملية-تفجير-سيارة-بريليبين-1076722569.html
الداخلية الروسية تعلن القبض على المسؤول المحتمل عن عملية تفجير سيارة بريليبين
الداخلية الروسية تعلن القبض على المسؤول المحتمل عن عملية تفجير سيارة بريليبين
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أنها اعتقلت المسؤول المحتمل عن عملية تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T11:07+0000
2023-05-06T11:29+0000
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيانها نجح ضباط الشرطة باعتقال المشتبه به بعد مطاردة طويلة، حيث تم نقله إلى القسم ونقوم السلطات المختصة باستجوابه.أعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
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روسيا

الداخلية الروسية تعلن القبض على المسؤول المحتمل عن عملية تفجير سيارة بريليبين

11:07 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 06.05.2023)
© Photo / Следственный комитет РФ / الانتقال إلى بنك الصورسيارة السياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين
سيارة السياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Photo / Следственный комитет РФ
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أنها اعتقلت المسؤول المحتمل عن عملية تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود.
وذكرت الوزارة في بيانها نجح ضباط الشرطة باعتقال المشتبه به بعد مطاردة طويلة، حيث تم نقله إلى القسم ونقوم السلطات المختصة باستجوابه.
أعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
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