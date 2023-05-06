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https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-3-طيارين-من-الأسر-في-أوكرانيا-1076725482.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 3 طيارين من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 3 طيارين من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ثلاثة طيارين روس تم إعادتهم من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأسرى يتلقون مساعدة طبية ونفسية وسيتم إرسالهم... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T12:42+0000
2023-05-06T12:42+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة الخارجية الروسية: "في 6 مايو/أيار نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، أعيد ثلاثة طيارين عسكريين روس تابعين للقوات الجوية الروسية، كانوا في الأسر لدى نظام كييف".وأكد البيان أن "جميع المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".وأضافت الوزارة في بيانها أن طائرات النقل الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية ستتقل الجنود المفرج عنهم للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-185-عسكريا-وعسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1076723246.html
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الدفاع الروسية تعلن إعادة 3 طيارين من الأسر في أوكرانيا

12:42 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك
لقاء الجنود الروس الذين عادوا من الأسر الأوكراني في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ثلاثة طيارين روس تم إعادتهم من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأسرى يتلقون مساعدة طبية ونفسية وسيتم إرسالهم للعلاج وإعادة التأهيل في البلاد.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية: "في 6 مايو/أيار نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، أعيد ثلاثة طيارين عسكريين روس تابعين للقوات الجوية الروسية، كانوا في الأسر لدى نظام كييف".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:27 GMT
وأكد البيان أن "جميع المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".
وأضافت الوزارة في بيانها أن طائرات النقل الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية ستتقل الجنود المفرج عنهم للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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