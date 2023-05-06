https://sputnikarabic.ae/20230506/الرئيس-الإيراني-السعودية-دولة-كبيرة-ونرفض-اعتبارها-عدوا-أبدا-1076731746.html

الرئيس الإيراني: السعودية دولة كبيرة ونرفض اعتبارها عدوا أبدا

الرئيس الإيراني: السعودية دولة كبيرة ونرفض اعتبارها عدوا أبدا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن السعودية دولة كبيرة ولا يمكن اعتبارها عدوا لبلاده أبدا، مشددا على أن عودة العلاقات بين طهران والرياض "ستغير المعادلات في... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T15:30+0000

2023-05-06T15:30+0000

2023-05-06T15:30+0000

إبراهيم رئيسي

إيران

أخبار إيران

السعودية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068029077_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8506258e774988f8090881cf685133c.jpg

جاء ذلك في لقاء خاص مع الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" وقناة السورية، نقلت تفاصيله وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف: "الشعوب المسلمة في المنطقة تتجه نحو دعم المقاومة ودعم العدالة، النقطة المهمة هي أنه في ذروة الخلاف بيننا وبين السعودية كان سماحة السيد قائد الثورة يؤكد دائماً أنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة و"إسرائيل".وأردف الرئيس الإيراني: "نحن نرفض ولا نقبل أن تعدّ السعودية عدواً لنا، أو نكون عدواً لها أبداً، اليوم اتضحت الحقائق للكثير من دول المنطقة، وإيران فوبيا التي كان يتحدث عنها العدوّان الأمريكي والإسرائيلي كانت فقط لبث الرعب في المنطقة، هذه هي الآلة الإعلامية الشريرة للعدو".ومضى بقوله: "نعتقد أنه مثلما استطاعت سوريا أن تواجه الجماعات التكفيرية التي قدمها الإعلام الغربي على أنها تطالب بالحق والحرية، استطعنا أن نكشف زيفهم الإعلامي حول إيران، ليس في قواميس الغرب شيء عن الحق والحرية والكرامة والإنسانية".وقال: إن "بعض الدول كانت تتعاون وتتعامل مع هذه المنظمات ومع "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، وكانوا يدعمونهم ويزودونهم بالسلاح، لكنهم فهموا الآن أنهم أخطؤوا تماماً".وتابع رئيسي: "موقفنا موقف حق والجميع سيعرف عاجلاً أو آجلاً أن مواقف سوريا وإيران قائمة على الحق والعدالة وعلى العقلانية والمقاومة".ووصل الرئيس الإيراني إلى دمشق الأربعاء الماضي، على رأس وفد سياسي واقتصادي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، تستغرق يومين.وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/آذار الماضي، عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعد أن تعرضت المقار الدبلوماسية السعودية في إيران لهجوم من محتجين إيرانيين، وذلك بعد أن أقدمت السلطات السعودية على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-الإيراني-يقبل-دعوة-ملك-السعودية-لزيارة-الرياض-1075467752.html

https://sputnikarabic.ae/20230504/إيران-تعلن-عن-زيارة-وفد-تجاري-سعودي-إلى-طهران-خلال-الأيام-المقبلة-1076678310.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن