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السودان.. الدوحة تعلن إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية
السودان.. الدوحة تعلن إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية
أعلنت قطر إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من السودان، اليوم السبت، وذلك عبر طائرتين قطريتين أقلعتا من مطار بورتسودان، بحسب وزارة الخارجية القطرية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T22:29+0000
2023-05-06T21:29+0000
قطر
أخبار السودان اليوم
عملية إجلاء
السعودية
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم، "تعلن وزارة الخارجية عن إجلاء 168 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من جمهورية السودان بواسطة طائرة قطرية أقلعت من مطار بورتسودان".وأشارت إلى أنها كانت قد أجلت في وقت سابق المواطنين القطريين الموجودين في السودان، دون مزيد من التفاصيل.وجددت الوزارة في الختام حرص الدوحة على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد ذكر في أبريل الماضي أنه تم إجلاء جميع المواطنين القطريين الموجودين في الخرطوم إلى بورتسودان، ومنها إلى مدينة جدة في السعودية، دون أن يكشف عن عددهم.ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان المنصرم اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وبسبب هذه الاشتباكات أطلقت دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء لرعاياها من السودان.
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قطر, أخبار السودان اليوم, عملية إجلاء, السعودية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
قطر, أخبار السودان اليوم, عملية إجلاء, السعودية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

السودان.. الدوحة تعلن إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية

22:29 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Gregorio Borgiaإجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلنت قطر إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من السودان، اليوم السبت، وذلك عبر طائرتين قطريتين أقلعتا من مطار بورتسودان، بحسب وزارة الخارجية القطرية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم، "تعلن وزارة الخارجية عن إجلاء 168 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من جمهورية السودان بواسطة طائرة قطرية أقلعت من مطار بورتسودان".
وأضافت في بيان لاحق، أن الدوحة أجلت 61 آخرين من حملة الإقامة القطرية من السودان أيضا بواسطة طائرة قطرية ثانية أقلعت من المطار ذاته، ليصل مجموع من جرى إجلاؤهم إلى 229 مقيما.
وأشارت إلى أنها كانت قد أجلت في وقت سابق المواطنين القطريين الموجودين في السودان، دون مزيد من التفاصيل.
وجددت الوزارة في الختام حرص الدوحة على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد ذكر في أبريل الماضي أنه تم إجلاء جميع المواطنين القطريين الموجودين في الخرطوم إلى بورتسودان، ومنها إلى مدينة جدة في السعودية، دون أن يكشف عن عددهم.
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ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان المنصرم اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وبسبب هذه الاشتباكات أطلقت دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء لرعاياها من السودان.
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