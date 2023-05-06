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https://sputnikarabic.ae/20230506/الصحة-العالمية-ترد-على-إمكانية-القضاء-تماما-على-كورونا-بعد-إلغاء-تصنيفه-على-أنه-جائحة-1076730535.html
الصحة العالمية ترد على إمكانية القضاء تماما على كورونا بعد إلغاء تصنيفه على أنه "جائحة"
الصحة العالمية ترد على إمكانية القضاء تماما على كورونا بعد إلغاء تصنيفه على أنه "جائحة"
ردت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، على سؤال حول إمكانية القضاء على فيروس "كورونا" المستجد بشكل نهائي، بعدما أعلنت عن إلغاء حالة جائحة (كوفيد-19) العالمي،... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T14:37+0000
2023-05-06T14:37+0000
منظمة الصحة العالمية
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وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏تماما على (كوفيد-19) على المستوى العالمي، وذلك لأن طرق انتقاله من الحيوانات إلى البشر تعقد ‏الوضع.‏وأوضح في جلسة أسئلة وأجوبة: "لا، لا أعتقد ذلك، هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا، من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة".لكن في المقابل، أكد رايان أن البشر قادرون على القضاء على "الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة"، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: "يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس".وأردف: "إذن ، هل يمكننا القضاء على (كوفيد-19)؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة".يشار إلى أنه أمس الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لم تعد تعتبر (كوفيد-19) حالة طوارئ صحية عالمية، بينما أكد أن العدوى لا تزال تشكل تهديدا على صحة السكان.
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصحة العالمية ترد على إمكانية القضاء تماما على كورونا بعد إلغاء تصنيفه على أنه "جائحة"

14:37 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
منظمة الصحة العالمية
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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ردت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، على سؤال حول إمكانية القضاء على فيروس "كورونا" المستجد بشكل نهائي، بعدما أعلنت عن إلغاء حالة جائحة (كوفيد-19) العالمي، المعلن في عام 2020.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏تماما على (كوفيد-19) على المستوى العالمي، وذلك لأن طرق انتقاله من الحيوانات إلى البشر تعقد ‏الوضع.‏
وأوضح في جلسة أسئلة وأجوبة: "لا، لا أعتقد ذلك، هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا، من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة".
لكن في المقابل، أكد رايان أن البشر قادرون على القضاء على "الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة"، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: "يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس".
وأردف: "إذن ، هل يمكننا القضاء على (كوفيد-19)؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة".
يشار إلى أنه أمس الجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لم تعد تعتبر (كوفيد-19) حالة طوارئ صحية عالمية، بينما أكد أن العدوى لا تزال تشكل تهديدا على صحة السكان.
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